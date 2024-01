FN-topp rystet over israelske uttalelser om masseforflytting av palestinere

I Sikkerhetsrådet fredag viste Griffiths til uttalelser om planer om å oppfordre til en slik masseforflytting.

Videre tok FN-toppen igjen til orde for en våpenhvile på Gazastripen. Han hevdet at Israels krigføring foregår nesten uten noen hensyn til konsekvensene for sivile.

– Jeg gjentar min oppfordring til dette rådet om å handle omgående for å få slutt på denne krigen.

I Israel er finansminister Betzalel Smotrich en av dem som har tatt til orde for å oppfordre palestinerne på Gazastripen til å emigrere.

I desember sa han at diskusjonen om Gazastripen ville bli annerledes om det bodde et par hundre tusen «arabere» der, og ikke 2 millioner. Israelere ville da oppfatte Gaza som et fint sted der de kan få «ørkenen til å blomstre», ifølge Smotrich, som ble sitert av nyhetsbyrået Reuters.

Så langt har Israels krigføring på Gazastripen kostet nærmere 24.000 palestinere livet, ifølge helsemyndighetene i området. Sør-Afrika har anklaget Israel for folkemord, noe israelske myndigheter fredag avviste i Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag.

