FN: Nektes tilgang til Nord-Gaza

– Operasjonene i nord har blitt stadig mer kompliserte. Vi opplever systematisk avslag fra israelsk side på våre forsøk på å komme dit for å få tilgang til nordområdene, sier Andrea De Domenico, leder for OCHAs arbeid i de palestinske områdene.

Israel har ikke svart på OCHAs nyeste anklager, men har tidligere benektet at de hindrer innføringen av nødhjelpsforsyninger.

De Domenico sier at Israel er bekymret for at drivstoffleveranser og andre forsyninger omdirigeres til Hamas, og at de har vært tilbakeholdne med å godkjenne nødhjelpsleveranser til sykehusene i det nordlige Gaza.

– Det har nådd et nivå av umenneskelighet som for meg er ubegripelig, sier han.

Siden krigen brøt ut er omtrent 24.000 mennesker drept i israelske angrep på Gazastripen. I tillegg er tusenvis av andre savnet i ruinene.

[ Dagsavisens leder: Israel og folkemordet ]