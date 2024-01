Nå er det flere innbyggere over 70 år enn i 20-årene i Sør-Korea

Ifølge FNs prognoser for verdens populasjon vokser den eldre befolkningen raskere enn den yngre. FN definerer et samfunn der sju prosent av befolkningen er 65 år eller eldre, som et aldrende samfunn. Et samfunn med over 20 prosent defineres som et såkalt superaldrende samfunn.

Dit er Sør-Korea på vei i stor fart.

Ifølge ferske tall fra landets innenriks- og sikkerhetsdepartement er nå 19 prosent av landets innbyggere 65 år eller eldre. I 2015 var andelen så vidt over 13 prosent. Med dagens utvikling forventes Korea å bli et superaldrende samfunn innen 2025, skriver Asia News Network.

– Den langvarige oppfatningen i det koreanske samfunnet om at det er flere unge i 20-årene enn i 70-årene, er nå snudd på hodet, sier Cho Young-tae, professor ved Seoul National University’s Graduate School of Public Health, til Chosun. Han forventer at gapet vil øke i fremtiden.

Færre og eldre

I fjor ble det for første gang registrert flere 70-åringer og eldre enn 20-åringer i Sør-Korea, ifølge tall fra landets myndigheter gjengitt i lokale medier.

Antall personer over 70 år økte med 3,9 prosent på ett år, mens antall personer i 20-årene sank med 3,4 prosent. Fasiten ble 6,31 millioner innbyggere over 70 år og 6,19 millioner innbyggere i 20-årene.

Ti år tidligere, i 2014, var det 4,44 millioner mennesker i aldersgruppen 70 år og eldre, betydelig færre enn de 6,64 millionene som var i 20-årene.

Rekordlave fødselstall og en raskt aldrende befolkning får skylden for det demografiske skiftet.

Samlet sett fortsatte Sør-Koreas innbyggertall å synke, for fjerde år på rad. Ved utgangen av 2023 hadde landet 51,3 millioner innbyggere, en nedgang på 0,2 prosent fra året før.

Også i Norge blir befolkningen stadig eldre. FHI forventer at antall innbyggere over 70 år vil mer enn doble seg fram mot 2065 og gruppen med eldre over 80 år vil bli nesten tre ganger så stor innen 2060. Samtidig har fødselstallene i Norge sunket de siste par tiårene.

