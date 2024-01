EU-topp: Trump hevdet at USA ikke vil hjelpe hvis Europa angripes

Nyhetsbyrået Reuters og Politico gjengir Bretons beskrivelse av samtalen i januar 2020.

Breton var selv til stede under møtet mellom Trump og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen på Verdens økonomiske forum i Sveits.

– Du må forstå at dersom Europa angripes, vil vi aldri komme og hjelpe og støtte dere, sa Trump, ifølge Breton.

– Og forresten så er Nato dødt, og vi vil trekke oss fra Nato, skal den amerikanske presidenten ha lagt til.

Stilte krav til Tyskland

Trump krevde angivelig også å få 400 milliarder dollar som han mente Tyskland burde ha betalt for styrket forsvar.

Til høsten håper Trump igjen å bli valgt til USAs president. Reuters har bedt om en kommentar fra hans valgkampteam, uten så langt å få svar.

Breton er kommissær for EUs indre marked. Han fortalte om møtet i 2020 under en paneldebatt i EU-parlamentet tirsdag.

– Dette var en stor øyeåpner. Og han kan komme tilbake, sa Breton om Trump.

Vil styrke forsvaret

Som EU-kommissær med ansvar for industripolitikk har Breton argumentert for at EU må trappe opp sitt eget forsvar, ifølge Politico. Han har blant annet foreslått et fond på 100 milliarder euro for å styrke forsvarsindustrien og produksjonen av våpen.

Tirsdag sa franskmannen at EU-land nå vet at de må klare seg på egen hånd. Han understreket at de må være forberedt på «hva enn som måtte skje».

– Bryr seg bare om seg selv

En talsmann for valgkampteamet til USAs president Joe Biden har følgende kommentar til Trump-uttalelsene som Breton gjengir:

– Ideen om at han ville la våre allierte i stikken hvis han ikke får det som han vil, understreker det vi allerede vet om Donald Trump: Den eneste personen han bryr seg om, er seg selv.

Ifølge Reuters har Trump så langt sagt lite om hva slags utenrikspolitikk han vil føre hvis han igjen blir USAs president. Han har kommentert Ukraina-krigen og hevdet at han som president vil få slutt på den i løpet av 24 timer.

