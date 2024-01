Ville selge stokken til Dronning Elisabeth II - dømt til samfunnsstraff

En 26 år gammel mann som prøvde å selge det han hevdet var en spaserstokk brukt av avdøde Dronning Elizabeth II, er dømt for å ha svindlet eBay-kjøpere. Det skriver nyhetsbyrået AP.

Dru Marshall fra Hampshire i Sør-England hevdet at han var ansatt ved Windsor Castle og at inntektene fra salget skulle doneres til kreftforskning.

Avslørt

Auksjonen nådde en sum på 540 britiske pund, eller drøyt 7000 norske kroner etter dagens kurs, før mannen avbrøt den.

Årsaken var at han fant ut at politiet hadde startet en etterforskning av hendelsen, opplyser påtalemyndigheten.

Rettssaken ble avholdt i Southampton Magistrates’ Court mandag, der Marshall ble funnet skyldig i bedrageri og idømt en 12 måneders samfunnsstraff for forholdet.

Iskaldt bedrageri

Ifølge påtalemyndigheten, var økonomisk vinning bakgrunnen for svindelen.

– Dru Marshall brukte døden til Hennes Majestet Dronning Elizabeth II for å prøve å lure publikum med en falsk veldedighetsauksjon – drevet av grådighet og et ønske om oppmerksomhet, sier statsadvokat Julie Macey til AP.

– Marshalls plan ble hindret før han lyktes med å lure noen intetanende ofre, sier hun.

Dette er ikke første gang noen har forsøkt å selge kongelige artefakter – eller sågar kongelige personer. For femten år siden skapte en sak her hjemme i Norge store overskrifter, da blant andre NRK kunne rapportere at Levanger kommune prøvde å selge kong Harald og en hestebiff for 50.000 kroner for å redde kommuneøkonomien.

