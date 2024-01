Verdensbanken: Veksten avtar for tredje år på rad

Verdensbanken anslår at veksten i 2024 kun blir på 2,4 prosent - mot 2,6 prosent i fjor og 3 prosent i 2022.

Tilbake i 2021 var veksten på hele 6,2 prosent, men det skyldtes at økonomien i mange av verdens land gjorde et hopp etter nedstengingene under koronapandemien.

Ifølge analysen kan sterkere spenninger i verden, spesielt som følge av krigene i Gaza og Ukraina, gjøre at veksten blir enda mindre.

Økonomer i Verdensbanken er også bekymret for at sterkt gjeldstyngede land ikke vil greie å gjøre investeringer som er nødvendig for å begrense klimaendringene og fattigdom.