Rapport: Rekordmange sivile drept av eksplosiver i 2023

Hvert år siden 2010 har den britiske veldedighetsorganisasjonen Action on Armed Violence (AOAV) laget en oversikt over hvor mange sivile som har blitt drept av eksplosive våpen i året som har gått. I 2023 nådde de et nytt toppunkt: 15.305 døde.

Året før var tallet 6.886.

Israels angrep på Gazastripen, som følge av Hamas’ terrorangrep 7. oktober, bidro vesentlig til den markante økningen på sivile tap i 2023, ifølge rapporten.

Den viser at hele 9.334 sivile drept av eksplosiver på Gazastripen i 2023. Altså 60 prosent av de drepte i fjor og langt mer enn hvor mange som ble drept globalt i 2022. Til sammenligning ble det registrert 1.774 lignende dødsfall i Ukraina i 2023.

Israel og Russland drepte flest

Rapporten påpeker at de reelle dødstallene for krigen mellom Israel og Hamas trolig er enda høyere, da de kun fanger opp enkeltstående skadehendelser som er rapportert i engelskspråklige medier.

– I de okkuperte palestinske områdene har AOAV vist at engelskspråklige medier underrapporterer antall dødsfall forårsaket av enkeltstående hendelser med bruk av eksplosive våpen, og at de kanskje bare katalogiserer en tredjedel av de faktiske sivile dødsfallene fra spesifikke eksplosive hendelser i Gaza, skriver organisasjonen.

Som følge av konflikter i øvrige land, som Ukraina, Sudan, Myanmar og Syria, ville 2023 trolig vært et rekordår, selv uten krigen mellom Israel og Hamas, påpeker organisasjonen. De har vist at bruk av eksplosiver rammet sivile i ulike 64 land i fjor.

Statlige aktører var ansvarlige for 77 prosent av de sivile tapene som følge av eksplosive våpen, ifølge AOAV. Israel og Russland var de mest skadevoldende statlige aktørene.

90 prosent av dem som ble skadet av eksplosive våpen i byer og tettsteder, var sivile. Her skytes artilleri i nærheten av Bakhmut i Ukraina. (Libkos/AP)

Flest døde av luftangrep

– Dataene våre viser en rystende trend mot økt skade på sivile, noe som understreker behovet for internasjonale tiltak for å håndtere de grunnleggende årsakene til og konsekvensene av slik vold, sier Iain Overton, administrerende direktør for AOAV.

Forskning fra den London-baserte organisasjonen brukes av internasjonale fora som FN. Organisasjonen har også lagt fram bevismateriale for det britiske parlamentet, skriver BBC.

AOAV sier at bruken av luftbårne våpen over hele verden økte med 226 prosent i 2023, fra 519 hendelser i 2022 til 1694 i fjor. Luftangrep skal ha forårsaket 67 prosent av de sivile dødsfallene.

Sivile i befolkede områder særlig utsatt

I byer og tettsteder var 90 prosent av dem som ble skadet av eksplosive våpen, sivile.

– Til tross for den veldokumenterte risikoen for sivile, fortsetter bruken av eksplosive våpen i befolkede områder å være en viktig årsak til sivile skader i dagens væpnede konflikter, der kamper i urbane områder utsetter sivile for økt risiko. Stater må nekte å normalisere disse ødeleggende konsekvensene for sivile, sier Katherine Young i International Network on Explosive Weapons (INEW), som AOAV er en av grunnleggerne av.

AOAV trekker fram EWIPA-konferansen i Oslo 24. april 2024 som svært viktig for å motarbeide den negative trenden med sivile tap.

Konferansen, avholdt av Utenriksdepartementet, er den første internasjonale oppfølgingskonferansen for å evaluere gjennomføringen av en politisk erklæring om å styrke beskyttelsen av sivile mot eksplosive våpen i befolkede områder.

