Meta skal skjule mer innhold for tenåringer

Alle tenåringer vil nå bli underlagt de mest restriktive innholdskontrollinnstillingene på Instagram og Facebook, og flere søkeord vil begrenses for dem på Instagram, sier Meta i en uttalelse.

Det vil gjøre det vanskeligere for tenåringer å støte på mulig sensitivt innhold eller kontoer når de bruker søke- eller utforskfunksjonen på Instagram.

Flere amerikanske delstater anla et søksmål mot Meta i oktober. De anklaget selskapet for å gi næring til en psykisk helsekrise for ungdom ved å gjøre de sosiale mediene vanedannede.

Meta er også under lupen i EU, der de har blitt bedt om å informere om hvordan de beskytter barn mot ulovlig og skadelig innhold.