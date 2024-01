Medier: Sinéad O’Connors dødsårsak klar

Rettsmedisineren bekrefter at artisten døde av naturlige årsaker, ifølge Sky News og TMZ.

Da det ble kjent at O'Conner hadde gått bort, ble det ikke oppgitt noen dødsårsak, men rettsmedisineren i indre Sør-London sa da at obduksjon ville bli gjennomført, og at resultatene kunne ta flere uker.

Det tok ikke lang tid å fastslå, ifølge rettsmedisineren.

O'Connor står blant annet bak den kjente 1990-tallssangen «Nothing Compares 2 U». I løpet av karrieren ga hun ut ti album.

I 2018 konverterte den irske sangeren til islam og endret navnet til Shuhada Sadaqat. Hun fortsatte likevel å opptre med det gamle navnet.

I 2021 ga hun ut selvbiografien «Rememberings», og i fjor kom det ut en dokumentar om livet hennes.