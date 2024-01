Bensinprisen femdobles på Cuba

Prisøkningen – som utgjør en femdobling – er nødvendig for å sikre forsyninger av bensin, opplyser Vladimir Regueiro, finans- og prisminister i det kommuniststyrte landet.

Landet skal også åpne 29 stasjoner som bare skal ta imot betaling i amerikanske dollar. Dette er et av grepene for å få inn livsviktig fremmed valuta for å få kjøpt bensin på det internasjonale markedet, ifølge statsråden.

Også for andre typer bensin samt diesel økes prisene.

Andre tiltak er ventet senere i år. Regjeringen mener de er nødvendige for å få kontroll på budsjettunderskudd og motvirke mangelen på dollar, som trengs for å importere varer viktige varer.

[ Sanna Marin om Putins krig: – Nå må vi våkne ]