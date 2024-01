WHO: Ikke levert medisinske forsyninger til Nord-Gaza på tolv dager

Krigen mellom Israel og Hamas har gjort det svært vanskelig å frakte leveranser til den nordlige delen av Gazastripen.

– De fleste sykehusene er alvorlig underbemannet, og helsearbeidere har dratt som følge av evakueringsordrer eller manglende sikkerhet, skrev WHO på meldingstjenesten X søndag kveld.

– Uten nødvendig helsehjelp forverres lidelsene i Gaza hver eneste time.

Planlagte leveranser til sykehuset al-Awda og et viktig apotek i Nord-Gaza er blitt avlyst for fjerde gang siden 26. desember. Grunnen er at WHO ikke hadde fått nødvendige sikkerhetsgarantier.

