Enighet om budsjettramme i USA – men vanskelig vei til løsning

Det opplyser Mike Johnson, lederen i Representantenes hus, i et brev til medlemmene i forsamlingen. Summen tilsvarer rundt 16.500 milliarder norske kroner.

Budsjettrammen omfatter 886 milliarder dollar til forsvaret og 704 milliarder dollar til øvrige formål, ifølge Johnson.

USAs president Joe Biden sier avtalen betyr at USA nå er kommet et skritt nærmere å unngå en nedstengning av offentlig virksomhet i slutten av januar og begynnelsen av februar. Han sier avtalen gjenspeiler det budsjettnivået han har forhandlet om med partiene.

Vanskelige forhandlinger

Forhandlingene om statsbudsjettet har vært svært vanskelige, siden Republikanerne har et knapt flertall i Representantenes hus, og Demokratene har en knapt flertall i Senatet.

Fram til nå har midlertidige løsninger holdt virksomheten flytende. Den siste kom på plass i november. Den nye lederen i Representantenes hus, Mike Johnson, var da arkitekt for en avtale der deler av den føderale statlige driften finansieres fram til 19. januar, mens andre deler får penger fram til 2. februar.

Når de folkevalgte mandag kommer tilbake fra ferie, blir det intense diskusjoner om hvor mye de ulike virksomhetene skal få – alt fra landsbruks- og samferdselsdepartementene til helse- og sosialdepartementet og sikkerhetsdepartementet Homeland Security.

Krever strengere grep om migrasjon

Å få landet budsjettet kan vise seg å være en vanskelig oppgave. Samtidig skal de folkevalgte ta store avgjørelser om hastepakker for Ukraina og knyttet til den israelsk-palestinske konflikten. Republikanere har sagt nei til å være disse pakkene uten at det kommer strengere regler for migrasjon.

– Det største utfordringen jeg ser, er å få gjennom et lovforslag som må kombinere fire separate forslag og bli vedtatt på mindre enn to uker, sier den republikanske senatoren Susan Collins, som er partiet øverste representant i budsjettkomiteen i Senatet, til New York Times.

– Dette kommer ikke til å bli lett, for å bruke den største underdrivelsen i 2024, fortsetter hun.

[ – Jeg hadde definitivt stoppet Putin ]

[ Skal legge ut på historisk seilas: - En ikonisk handling ]