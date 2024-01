Eksperter: Bombingen vil ikke føre til noe opprør mot Hamas

Av Nils-Inge Kruhaug/NTB

Blant dem som har tatt til orde for å påføre Gazas sivilbefolkning store lidelser gjennom blokade og massiv bombing, i den tro at de skal vende ryggen til Hamas, er den pensjonerte israelske generalen og militærstrategen Giora Eiland.

– Det vil føre til en reell frustrasjon i Gaza som vil mobilisere folket til å gjøre opprør mot Hamas. Det vil de ikke gjøre uten at de påføres lidelser, sa han nylig i et intervju med NRK.

Eiland ledet tidligere Israels nasjonale sikkerhetsråd og er i dag seniorforsker ved Institute for National Security Studies (INSS).

Enorme lidelser

Israel har siden Hamas-angrepet latt det regne bomber, raketter og granater over Gazastripen. Over 22.000 mennesker er drept, tusenvis er savnet i ruinene og nærmere 60.000 er såret. Flertallet av ofrene er kvinner og barn.

1,9 millioner mennesker av en befolkning på 2,3 millioner er ifølge FN internt fordrevet, og over 65.000 boliger er ødelagt. Det samme er hundrevis av skoler, 23 av 36 sykehus, samt vann- og elektrisitetsnettet.

Eksperter mener at Israels bombing overgår selv de alliertes massive bombing av Tyskland under andre verdenskrig.

Israel har i tillegg innført en streng blokade og slipper ifølge FN kun inn en brøkdel av det som trengs av nødhjelp. Hundretusener opplever derfor katastrofal hungersnød, og faren for epidemier er sykdom er overhengende.

Ikke nedkjempet

Ingenting tyder imidlertid på at Gazas innbyggere er i ferd med å vende seg mot Hamas, slik Eiland og andre i Israel håper på, mener eksperter.

Den israelske hæren hevder å ha drept rundt 8000 Hamas-soldater og å ha ødelagt et stort antall kommandosentraler, tunneler, våpenlagre og anlegg for rakettutskytning.

Før krigen ble det imidlertid anslått at Hamas-bevegelsens væpnede gren Qassam-brigadene kunne mønstre mellom 30.000 og 40.000 menn under våpen, og de er dermed langt fra nedkjempet.

Selv etter snart 100 dager med massiv bombing har Hamas vist at de fortsatt er i stand til å skyte sporadiske raketter mot mål i Israel.

Ingen eksempler

Pensjonert general Sverre Diesen, som nå er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, har ingen tro på at Israel vil lykkes med å få innbyggerne i Gaza til å vende ryggen mot Hamas.

Det fins ingen eksempler i historien på at massive angrep utenfra har fått folk til å gjøre opprør mot egne makthavere, sier den tidligere forsvarssjefen.

– Fra andre verdenskrig vet man at den type strategi like gjerne fører til at oppslutningen om makthaverne øker, og at hatet mot angriperen styrkes, sier Diesen til NTB.

Han tviler på at israelere som Eiland virkelig tror at palestinerne i Gaza skal vende seg mot Hamas.

– En general har minst av alt noen unnskyldning for å tro på dette. Han er trolig militærhistorisk skolert eller bør i det minste være det, sier Diesen.

Det motsatte skjer

Seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) kjenner heller ingen historiske paralleller der massive angrep utenfra har fått befolkningen til å gjøre opprør mot egne ledere.

– Jeg tror det er lite underlag for å mene dette, sier Lodgaard, som har vært direktør ved Institutt for fredsforskning (Prio) og Nupi.

– Jeg kan ikke komme på noen eksempler. Det er som oftest det motsatte som skjer, sier han.

Lodgaard ser heller ingen tegn som tyder på noe gryende palestinsk opprør mot Hamas.





Økt støtte

En meningsmåling utført av uavhengige Palestinian Center for Policy Survey and Research (PCPSR) i desember viste økt oppslutning om Hamas, både i Gaza og på Vestbredden.

72 prosent av de spurte i målingen ga sin støtte til Hamas, mens bare 11 prosent sluttet opp om president Mahmoud Abbas og den palestinske selvstyremyndigheten på Vestbredden.

– Oppslutningen om Hamas ser ut til å øke, og det er egentlig bare å forvente når sivilbefolkningen i Gaza blir utsatt for bombing som virker så blind, sier Nupi-forsker Kjetil Selvik til NTB

Han viser til at to tredeler av ofrene i Gaza er kvinner og barn, samt den israelske blokaden som nekter sivilbefolkningen tilgang til mat, vann, drivstoff og medisiner.

Kollektiv avstraffelse

– Dette virker som kollektiv avstraffelse og framstår som så urettferdig for sivilbefolkningen at de slutter opp om dem som yter motstand, sier Selvik.

På samme måte som Hamas-angrepet 7. oktober samlet Israel, der den politiske splittelsen var så stor at man rett før snakket om muligheten for borgerkrig, har de israelske angrepene mot Gaza samlet palestinerne, konstaterer han.

– Den indre striden i Israel vil dukke opp igjen når krigen er over, og det er også en del av problemet. Statsminister Benjamin Netanyahu vet dette og har en interesse av at situasjonen fortsetter, sier Selvik.

