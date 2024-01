WSJ: Musks narkotikabruk bekymrer toppfolk i selskapene hans

Avisen skriver at det lenge har vært kjent at Musk, som er en av verdens rikeste, bruker diverse mer eller mindre lovlige stoffer. Ifølge Wall Street Journal skjer det gjerne på private fester der deltakerne må skrive under på en taushetserklæring og gi fra seg mobilen når de går inn. LSD, kokain, ecstasy, fleinsopp og ketamin er blant stoffene som blir nevnt.

Musk har også røykt marihuana offentlig, og han har fortalt at han har resept på ketamin, et smertedempende stoff som er blitt et stadig mer vanlig rusmiddel.

Folk som står nær den 52 år gamle Musk, sier ifølge avisa at det særlig er ketaminbruken de frykter. De er redd det kan ende med en helsekollaps. Og om det ikke gjør det, kan det komme til å skade forretningsvirksomheten hans. Bruken av illegale stoffer vil også kunne true virksomheten til SpaceX, som har inngått kjempekontrakter med den amerikanske regjeringen.

Elon Musk har selv ikke villet kommentere saken. En av advokatene hans, Alex Spiro, sier Musk med jevne og ujevne mellomrom blir testet hos SpaceX, og at han aldri har testet positivt.

