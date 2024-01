Qatars statsminister: Hamas-lederens død påvirker forhandlingene

Qatar har spilt en sentral rolle i innsatsen for å megle i konflikten mellom Israel og Hamas. Arouri ble drept i et droneangrep i uka som gikk, sammen med flere andre Hamas-ledere. Israel anklages for å stå bak.

Etter dødsfallet skal meglingsforsøkene ha blitt enda vanskeligere.

Statsminister Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani sier imidlertid at Qatar fortsetter sin innsats. Al-Thani holdt søndag en pressekonferanse med USAs utenriksminister Antony Blinken i Doha.

