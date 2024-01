Blinken til Jordan konge: USA er mot å fordrive palestinerne

Blinken er på en hektisk rundreise i Midtøsten og startet søndagen med møter i Jordans hovedstad Amman. Han håper å hindre konflikten i å spre seg, og vil også raskt få i gang prosessen med å forme Gazas framtid.

Jordans kong Abdullah tok på sin side opp de jordanske bekymringene om fordrivelse av den palestinske befolkningen, går det fram av en uttalelse fra hoffet.

Israels massive bombing av Gazastripen, som ble innledet etter Hamas-angrepene mot Israel 7. oktober, har lagt store deler av området i ruiner. De 2,3 millioner innbyggerne trues av sult, ifølge hjelpeorganisasjoner.

Legger ansvar på USA

Blinken understreket på møtene med kong Abdullah «USAs motstand mot tvangsfordrivelse av palestinere fra Vestbredden og Gaza og det tvingende behovet for å beskytte palestinske sivile på Vestbredden mot vold fra ekstremistiske bosettere», ifølge utenriksdepartementets talsperson Matthew Miller.

Mesteparten av Gazas innbyggere har måttet forlate sine hjem som følge av konflikten, og volden har blusset kraftig opp på den okkuperte Vestbredden. Den fortsatte søndag, da sju palestinere ble drept og flere såret i et israelsk angrep mot Jenin. En israelsk soldat mistet også livet.

Kongen sa i møtet med Blinken at USA har en stor rolle å spille i å presse Israel til en umiddelbar våpenhvile. Han advarte om «katastrofale konsekvenser» hvis krigen på Gazastripen fortsetter.

I Hamas' angrep i oktober ble 1162 mennesker drept. I den israelske krigføringen mot Gazastripen i etterkant har 22.722 palestinere mistet livet, ifølge helsemyndighetene i området.

[ Staten betalte seg selv 200 millioner: – Jeg skjønner det kan reageres på ]

Sult i Gaza

I Amman besøkte Blinken også et lager tilhørende Verdens matvareprogram. Der ga han uttrykk for stor bekymring for matforsyningen på Gazastripen.

Matsituasjonen for menn, kvinner og barn er «svært vanskelig» og «stadig verre» sa den amerikanske utenriksministeren.

Siden krigen begynte, har Israel bare sluppet begrensede forsyninger inn på Gazastripen. Bare noen få leveranser slipper inn via Egypt og Kerem Shalom-overgangen i Israel. Forsyningene som allerede var dårlige, er dermed blitt enda verre.

– Terskelen for å få inn hjelp dit den trengs i Gaza, er altfor høy, sa Blinken da han senere søndag deltok på en pressekonferanse i Doha.

[ Blir forbudt å plukke opp kunder i fossilbil ]

Fortsetter reisen

Frykten øker for at Gaza-krigen kan spre seg i regionen, ikke minst etter angrepet som drepte en Hamas-leder i Beirut. Det er noe av årsaken til at Blinken nå er på en hektisk rundreise. Den ble innledet med besøk til Tyrkia og Hellas lørdag. Her ble også en rekke andre saker tatt opp, som Sveriges Nato-søknad og forsvarssamarbeidet med myndighetene i Aten.

Søndag var Blinken først i Amman, før han reiste videre til Doha i Qatar for samtaler med emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani og statsminister Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani, som også er utenriksminister.

Qatar har vært et sentralt land i meglingsforsøkene mellom Israel og Hamas. I Doha vil Blinken ta opp situasjonen for de mer enn 100 gislene som etter alt å dømme fortsatt holdes på Gazastripen.

Blinken skal deretter avslutte søndagen i De forente arabiske emirater. I løpet av rundreisen som fortsetter til 11. januar, har han også Saudi-Arabia, Israel, Vestbredden og Egypt på lista over stoppesteder.

[ Det finnes mye i verden statsministeren vår ikke rår over ]