Tyrkia gjentar F-16-krav for å slippe Sverige inn i Nato

Tyrkias behandling av den svenske søknaden var et av temaene da USAs utenriksminister Antony Blinken var på lynvisitt og møtte Erdogan lørdag. Blinken møtte også Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan.

Fidan sier ifølge TV-kanalen Haber at også han presset Blinken på dette spørsmålet.

– Vi venter på at prosessen for F-16-kjøpet skal sluttføres, sier han ifølge avisen Daily Sabah og føyer til:

– Sveriges Nato-søknad ligger hos nasjonalforsamlingen.

Det hvite hus støtter offisielt et salg, men så langt har Kongressen i Washington ikke gitt noe tydelig klarsignal. De må også si ja for at salget skal bli godkjent.

Tyrkia og Ungarn er de eneste Nato-landene som så langt ikke har godkjent Sveriges søknad.

[ – Grunnlaget for et stort fylke er borte ]