Israelere vil ha svar på hvorfor israelske styrker angrep bolighus med gisler

Overlevende etter angrepet 7. oktober har fortalt at flere av de nærmere 1200 ofrene ble drept da israelske styrker gikk til angrep på hus der Hamas-soldater holdt israelske gisler.

Israelske Channel 12 News har også vist opptak av en israelsk stridsvogn som avfyrer granater mot Cohen-familiens hus der dette var tilfelle.

Den israelske generalen Barak Hiram bekreftet i forrige måned overfor New York Times at han ga ordre til angrepet, vel vitende om at det befant seg sivile israelere i huset.

Cohen-familien krever nå i et brev til Israels forsvarssjef Herzi Halevi en "omfattende og åpen etterforskning" av beslutningen om å angripe et hus der sivile israelere ble holdt fanget, skriver Haaretz.