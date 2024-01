Innbyggere i Belgorod kan få hjelp til å flytte

– Jeg ser mange innlegg i sosiale medier der folk skriver at de er redde og vil ha hjelp til å komme seg til et trygt sted. Selvfølgelig skal vi hjelpe. Vi har allerede flyttet flere familier, sier Vjatsjeslav Gladkov i en videomelding.

Dette er det mest inngripende tiltaket i noen russisk by siden fullskalainvasjonen av Ukraina for snart to år siden. Regjeringen har i hovedsak ønsket at hverdagen skal fortsette så normalt som mulig, til tross for krigen som fra offisielt russisk hold omtales som en militær spesialoperasjon.

Flere angrep mot Belgorod den siste tiden har gjort at krigen har kommet tettere inn på livet til vanlige russere. For en snau uke siden ble 25 personer drept i Belgorod, i det som var det største angrepet mot sivile russere hittil.

Gladkovs uttalelse fredag kom dagen etter at to personer ble skadd i da byen ble beskutt. Vinduene blåste inn i flere høyhus, og lokale myndigheter oppfordret folk til å tape vinduene for å hindre at de knuses av trykkbølger fra eksplosjoner. Dette er et tiltak som allerede er utbredt på den andre siden av grensen i Ukraina.