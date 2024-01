Blinken gjør nytt forsøk på å hindre krigen fra å spre seg

Blinken innleder sin rundreise i Tyrkia, der president Recep Tayyip Erdogan i forrige måned sammenlignet Israels statsminister Benjamin Netanyahu med Adolf Hitler.

Deretter fortsetter den amerikanske utenriksministeren til Hellas, Jordan, Qatar, De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia, Israel, Palestina og Egypt.

– Vi forventer ikke at alle samtaler under denne reisen vil bli enkle. Regionen står åpenbart overfor vanskelige spørsmål og beslutninger, sier Blinkens talsmann Matthew Miller.

– Men utenriksministeren mener at USA har et ansvar for å lede de diplomatiske forsøkene på å løse disse utfordringene, sier han.

Libanon og Jemen

Besøket i regionen er Blinkens fjerde siden Hamas-angrepet på Israel 7. oktober, der rundt 1140 mennesker ble drept, 690 sivile.

Angrepet utløste massiv israelsk bombing av Gazastripen der over 22.400 palestinere siden er drept, det store flertallet av dem barn og kvinner. Tusenvis er fortsatt savnet i ruinene og nærmere 60.000 er såret i angrepene.

De siste månedene har det også vært nesten daglig trefninger mellom Israel og Hizbollah langs grensa mot Libanon, og tidligere i uka ble Hamas-bevegelsens politiske nestleder Saleh al-Arouri og seks andre medlemmer av den palestinske bevegelsen drept i det som ifølge amerikanske tjenestemenn var et israelsk droneangrep i Beirut.

Houthi-militsen i Jemen har angrepet sivile fartøy i Rødehavet for å legge press på Israel og omverdenen, og i Irak og Syria har det vært angrep mot amerikanske mål fra Iran-støttede grupper som misliker USAs støtte til den israelske krigføringen.

Humanitærhjelp

I Iran ble minst 84 mennesker drept i et terrorangrep under en minnestund onsdag. Den ytterliggående islamistgruppa IS hevder å ha stått bak, men ledelsen i Teheran har anklaget USA og Israel for å ha trukket i trådene.

Blinken håper under rundreisen å kunne bidra til å senke konfliktnivået, og han vil også diskutere «umiddelbare tiltak for på betydelig vis øke humanitærhjelpen til Gaza», heter det fra amerikansk UD.

De israelske angrepene har drevet 1,9 millioner av Gazas rundt 2,3 millioner innbyggere på flukt inne på landstripen, og mange av dem lever nå under svært vanskelige forhold.

Alt før jul slo FN fast at hver fjerde palestiner i Gaza opplevde «katastrofal hungersnød» som følge av den strenge blokaden Israel har innført, men Netanyahu og Israels forsvarssjef Herzl Halevi har begge slått fast at krigen langt fra er over og vil pågå i månedsvis.

Netanyahu har også tidligere gjort det klart at Israel må ha kontroll over sikkerheten i Gaza i lang tid etter at krigen er over.

Uansvarlig

Flere israelske statsråder har tatt til orde for å fordrive palestinerne fra Gaza og på nytt etablere israelske bosetninger der, men USA tar kraftig avstand fra slik etnisk rensing.

– Slik retorikk er provoserende og uansvarlig, slo Miller fast tidligere i uka.

– Gaza er palestinsk land og vil forbli palestinsk land. Hamas skal ikke lenger ha kontroll over Gazas framtid, og ingen terrorgrupper skal være i stand til å true Israel, sa han.

Israels forsvarsminister Yoav Gallant synes langt på vei å være enig og la torsdag kveld fram sin egen plan for hvordan Gaza skal styres når krigen er over. Den skal nå presenteres for den israelske regjeringens krigskabinett.

– Gazas innbyggere er palestinere, og palestinerne skal derfor ha makten der. Forutsetningen er at det ikke skjer flere fiendtlige handlinger eller trusler rettet mot Israel, sa han.

[ Dette yrket har lavest forventet levealder: – Uhørt og uverdig ]