USA: Russland har brukt nordkoreanske raketter mot Ukraina

Russland ønsker også iranske raketter til bruk i krigen, mener Det hvite hus.

Det er ifølge Det hvite hus nordkoreanske raketter med kort rekkevidde som er brukt i Ukraina. Russland har rundt nyttår også gjennomført en rekke storstilte angrep med langtrekkende våpen i landet.

Russiske styrker skjøt minst en nordkoreansk rakett inn i Ukraina 30. desember, sier John Kirby i USAs nasjonale sikkerhetsråd.

Nord-Korea har store lagre av ammunisjon som er kompatible med våpensystemer som Russland bruker i Ukraina, blant annet 122 mm artilleriraketter av typen Grad, opplyste en britisk militærkilde til The Guardian i fjor høst. Landet skal også ha levert store mengder artillerigranater til Russland.

Kirby sier også at en avtale om salg av iranske artilleriraketter til Russland ennå ikke er sluttført, men at USA er redd for at forhandlingene om et slikt salg går framover.

Wall Street Journal siterte torsdag amerikanske tjenestemenn som sier et slikt kjøp vil bedre Russlands evne til å angripe Ukraina «betydelig».