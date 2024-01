Trump ber høyesterett stanse valgutestengelse

Retten i Colorado brukte et grunnlovstillegg som forbyr personer som har «deltatt i oppvigleri eller opprør», å søke offentlige verv. Beslutningen var allerede satt på vent fram til 4. januar eller til USAs høyesterett har vurdert saken. Retten opplyste da at Trumps navn ville bli stående på stemmeseddelen dersom han anket kjennelsen.

Tre av de ni dommerne som nå får saken på sitt bord, ble oppnevnt til høyesterett mens Trump var president. Flertallet i høyesterett – seks av de ni dommerne – regnes som konservative.

Donald Trump ligger så langt klart best an blant de republikanske presidentkandidatene. Iowa er første delstat ut i nominasjonssprossene og holder sine valgmøter om halvannen uke. Nominasjonsvalgene i Colorado holdes 5. mars. Dagen omtales som Super Tuesday – «supertirsdag» – fordi mange delstater har valg samtidig. Rundt en tredel av delegatene til de to partienes landsmøter er i spill denne dagen.

Les mer om Donald Trump