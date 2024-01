«Mary Poppins»-skuespiller er død, 100 år gammel

Johns spilte både teater og i filmer gjennom karrieren, og vant i 1973 en Tony-pris for rollen i Stephen Sondheim-musikalen «A Little Night Music». Hun ble også nominert til en Oscar-pris for filmen «The Sundowners» fra 1960.

Mest kjent er hun for rollen som Winifred Banks i musikalen «Mary Poppins», der Julie Andrews spilte hovedrollen. Johns spiller den distraherte kvinnesaksforkjemper-moren til Banks-barna, og synger sangen «Sister Suffragette» i filmen.

«Mary Poppins» ble nominert til 13 Oscar-priser og vant fem.

Johns døde av naturlige årsaker på en omsorgsbolig i Los Angeles-området i USA, opplyser manageren hennes.