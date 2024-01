Mener Putins Stalin-grep er taktisk: – Det ser bra ut for regimet

Sentre som hyller Josef Stalin bygges i flere byer i Russland, det siste i Barnaul i Altaj-distriktet. Beslutningen om oppføring av disse ble tatt etter at Putin og Kreml besluttet å gå til fullskala invasjon av nabolandet Ukraina i februar i fjor, ifølge The Telegraph. Også Omni har omtalt saken.

I fjor var det 70 år siden Stalin døde, 5. mars 1953.

Sentrene inneholder ting som byster, fotografier og lydspor av Stalins taler, og skal inspirere de besøkende – alt som et ledd i å opphøye Stalin og hans rolle i Nazi-Tysklands fall i 2. verdenskrig, skriver avisen. Og det er slett ingen tilfeldighet at sentrene bygges nå, ifølge Russland-ekspert Stephen Hall.

[ Ekspert om krigen i Ukraina: – Kreml har kastet terningene ]

Putins lovord

– De (Kreml, journ.anm.) sier at de slåss mot nazister i Ukraina. Dette er 2.0-versjonen av den store, patriotiske krigen. At Stalin løftes fram som mannen som beseiret nazismen, er et bilde som ser bra ut for regimet, sier Hall til The Telegraph.

Hall har tittelen assistant professor, tilsvarende amanuensis eller universitetslektor i Norge, ved Bath University i England. Han har russisk politikk som spesialfelt.

I en tale i fjor hyllet Vladimir Putin Stalin, og kalte Stalin «en stor mann». 37 av 110 Stalin-monumenter i Russland er blitt reist etter at Putin ble president i år 2000, ifølge The Telegraph, som legger til at barn er viktige mål for Putins pro-Stalin-propaganda.

Josef Stalin var leder for Sovjetunionen. (AP /Ap)

Josef Vissarionovitsj Stalin (opprinnelig Dzjugasjvili) var en georgisk revolusjonær og sovjetisk politiker, stats- og partileder. Fra midten av 1920-årene var han den fremste leder av Sovjetunionen, og fra slutten av 1930-årene hadde han i praksis diktatorisk makt. Han var generalsekretær i Sovjetunionens kommunistiske parti (SUKP) fra 1922 og fram til sin død i 1953.

Stalins makt og prestisje

Stalin var den øverste leder under «Den store fedrelandskrigen», som krigen mot Tyskland og dets allierte ble kalt i Sovjetunionen. Etter seieren over Tyskland var Stalins makt og prestisje større enn noen gang, ifølge Store norske leksikon (SNL).

Omfanget av ofrene for undertrykkelsen under Stalin-tiden er omstridt og avhengig av hva som skal regnes som regimets ansvar. Historikere opererer i dag med tall på omkomne som kan regnes som resultat av Stalins politikk til mellom 3 og 9 millioner, skriver SNL.

Har du fått med deg denne? Hevder dette er Putins krigsplan: – Ingen vei tilbake nå

[ Putin: – Ingen makt kan splitte oss ]

[ Skjebneår venter Ukraina i kampen mot Russland ]

[ Valgåret 2024: – Et av de viktigste valgene i amerikansk historie ]