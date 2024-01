Kjendisene holder pusten før Epstein-liste offentliggjøres

Listen vil kaste nytt lys over det omfattende overgrepsnettverket mot unge og mindreårige jenter som Epstein og hans kollega Ghislaine Maxwell sto i spissen for, skriver BBC.

Finansmannen menget seg i en årrekke med kjendiser, næringslivstopper, politikere og kongelige, og mange av dem deltok på fester han arrangerte på en øy han eide utenfor De amerikanske Jomfruøyer i Det karibiske hav.

Øya ble av lokale kalt «pedofiløya» eller «syndens øy».

187 anonymiserte navn

En domstol i New York beordret nylig at rettsdokumentene i et søksmål knyttet til Maxwell må offentliggjøres. I dokumentene nevnes 187 personer under det anonymiserte navnet «J. Doe». Men når rettsdokumentene slippes, vil deres virkelige navn bli kjent for alle.

Det er Virginia Roberts Giuffre som står bak søksmålet mot Maxwell. Hun har tidligere saksøkt både Epstein og prins Andrew og anklaget dem for seksuelle overgrep da hun var 17 år i 2001.

Maxwell ble i 2022 dømt til 20 års fengsel for menneskehandel med jenter og unge kvinner som ble utsatt for seksuelle overgrep av Epstein, hennes tidligere kjæreste.

– Clinton nevnes 50 ganger

Ifølge Loretta Preska, dommeren som har ansvaret for Giuffres søksmål mot Maxwell, er mange av navnene på Epstein-listen allerede identifisert i mediene.

– Flere på listen har ikke motsatt seg at navnet deres offentliggjøres. Samtidig vil noen av navnene fortsatt være unntatt offentligheten, blant annet navnene på ofre som var barn da overgrepene skjedde, legger hun til.

Ifølge BBC er personene som omtales, en blanding av folk som anklages for å ha gjort noe galt, folk som kommer med anklager, og folk som var vitne til lovbruddene.

I mediene har det blitt spekulert på hvem som er på listen, og navn som Microsoft-grunnlegger Bill Gates og skuespiller Kevin Spacey har blitt trukket fram.

En av dem som nevnes oftest i søksmålet, er USAs tidligere president Bill Clinton, ifølge ABC News. 77-åringens navn dukker opp 50 ganger i rettsdokumentene, uten at han anklages for å ha gjort noe ulovlig, melder kanalen.

Funnet død på cella

Clinton reiste med Epsteins fly på humanitære reiser til Afrika på begynnelsen av 2000-tallet og berømmet den gang milliardæren som en engasjert filantrop.

77-åringens rådgivere har tidligere sagt at Clinton kuttet båndene til Epstein før finansmannen ble undersøkt, og at han ikke vet noe om finansmannens forbrytelser.

Epstein var lenge i politiets søkelys. I 2008 erkjente han seg skyldig i hallikvirksomhet av en mindreårig og sonet 13 måneder i fengsel.

I 2019 ble han pågrepet og siktet for overgrep mot en rekke mindreårige, men døde i fengselet senere samme år, 66 år gammel. Epstein ble funnet død i cella, og rettsmedisinere fastslo at han tok sitt eget liv.

