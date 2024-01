Imam skutt og drept utenfor moské i USA

Imamen ble skutt onsdag morgen utenfor Masjid-Muhammad-Newark-moskeen, opplyser myndighetene i delstaten. Han ble kjørt til et nærliggende sykehus.

På ettermiddagen lokal tid opplyser politiet ifølge CNN at imamen døde av skadene.

Politiet jobber med å identifisere og pågripe gjerningspersonen, men har foreløpig ingen i varetekt. Det er uklart hva som var motivet bak skytingen.

Guvernør i New Jersey, Phil Murphy, har identifisert offeret som imam Hassan Sharif.

– I en tid hvor det muslimske samfunnet er bekymret for en økning av diskriminerende hendelser og forbrytelser, vil jeg forsikre det muslimske samfunnet og alle trosretninger rom at vi gjør alt som står i vår makt for å holde alle trygge, spesielt i eller i nærheten av gudshus, sier Murphy i en uttalelse.