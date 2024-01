Minst fire personer drept i rakettangrep mot Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj opplyste om tallet på drepte og sårede etter et storstilt russisk angrep mot landet tirsdag.

Guvernør Oleh Synjehubov i Kharkiv-regionen sier at én person ble drept og 41 såret i et angrep mot sentrum av Kharkiv by.

I Kyiv sier ordfører Vitalij Klitsjko at en eldre kvinne er drept i Solomjanskyj-distriktet, og at 27 personer er fraktet til sykehus med skader. Tidligere opplyste han at minst fem områder i byen ble truffet i angrepet. Ukrainas luftforsvar sier at det er snakk om Kinzjal-raketter avfyrt av russiske styrker.

Ytterligere to personer er drept i Kyiv-regionen, ifølge de regionale myndighetene.

– Gjentakelse

Angrepene har ført til at rundt 250.000 personer er uten strøm i Kyiv og regionen rundt, ifølge det ukrainske energiselskapet Ukrenergo.

Sjefen for det ukrainske luftforsvaret kaller tirsdagens angrep for en gjentakelse av det store russiske angrepet 29. desember, der minst 30 personer ble drept.

Ifølge den lokale militæradministrasjonen i Kyiv kom angrepet etter et droneangrep tidligere natt til tirsdag. Ifølge dem har deler av nedskutte raketter truffet flere av byens distrikter, også boliger er rammet.

Ifølge Zelenskyj har Russland sendt rundt 170 angrepsdroner siden 31. desember.

– For tredje dag på rad gjør luftforsvaret utrolig arbeid, skriver han på Telegram, og nevner spesifikt det amerikanskproduserte luftvernsystemet Patriot.

– Jeg takker alle partnere som hjelper til med å styrke luftskjoldet vårt. Det er åpenbart at det bidrar til å redde hundrevis av liv hver dag og hver natt, som ville blitt tatt av russisk terror om det ikke var for Patriot og andre forsvarssystemer, skriver han videre.

Eksplosjoner

Mer enn ti høye eksplosjoner ble hørt av AFP-journalister i Kyiv tirsdag morgen, noe som fikk bygninger i sentrum til å riste.

Ordfører Klitsjko sier at strømmen har gått flere steder i hovedstaden.

– Kyiv – hold dere i tilfluktsrom. Mange raketter på vei i deres retning, het det fra Ukrainas luftforsvar på Telegram i morgentimene.

Polen opplyser tirsdag morgen at de har sendt to par F-16-jagerfly og et tankfly på vingene for å beskytte landets luftrom i kjølvannet av angrepet mot Kyiv.