Lavrov: – USA ser på oss som en eksistensiell trussel

– Utfallet av valget i USA er ikke noe vi bruker mye tid på, sier Lavrov i et intervju med det statlige mediekonglomeratet Rossija Segodnja. Også svenske Expressen har omtalt saken.

Utspillet står imidlertid i kontrast til det Putins og Kremls egen talsmann uttalte i midten av desember.

– Jeg er ikke i tvil om at president Putin vil foretrekke en amerikansk president som er mer konstruktiv mot Russland, og som forstår viktigheten av dialog, sa Dmitrij Peskov i et eksklusivt intervju med NBC News.

Flere eksperter hevder det motsatte av Lavrov, nemlig at Russlands president Putin sterkt ønsker seg et skifte og en Donald Trump-seier i årets presidentvalg. Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) er blant dem.

– Om Donald Trump vinner i 2024, antar jeg at Vladimir Putin vil skru opp intensiteten i krigen mot Ukraina fordi han får fornyet tro på seier. Han vil nok regne med at Trump ikke motsetter seg dette, sa Friis til Dagsavisen i slutten av november.

Donald Trump, Vladimir Putin Russland-president Vladimir Putin og ekspresident i USA, Donald Trump, avbildet i 2017. (Jorge Silva/AP)

[ Putins ros: «Dere kjemper for rettferdighet» ]

Tviler på bedre forhold mellom Russland og USA

Lavrov mener det vil være naivt av Russland å tro at en eventuell republikansk president, kontra sittende president Joe Biden fra Demokratene, vil føre til en bedre relasjon med USA.

– USAs politiske etablissement, uansett partitilhørighet, ser på Russland som en fiende og en eksistensiell trussel, mener den russiske utenriksministeren.

Lavrov peker på det han sier er «Washingtons strategiske mål om å påføre Russland et avgjørende nederlag».

– Dette har ført til at relasjonen mellom Russland og USA er blitt så anstrengt som den kan få blitt, sier utenriksministeren.

---

Fakta om Sergej Lavrov

Sergej Lavrov er en russisk diplomat og politiker, Russlands utenriksminister siden 2004. Lavrov er medlem av partiet Forent Russland.

Som diplomat og forhandler regnes Lavrov som særdeles dyktig. Han er mindre profilert som politiker. Utenrikspolitikken ligger i Russland under presidentens ansvarsområde.

Lavrov er utdannet ved det prestisjetunge Moskvas statlige institutt for internasjonale forhold, MGIMO, hvor han ble uteksaminert i 1972.

Fra 1992 til 1994 var han russisk viseutenriksminister, deretter fram til 2004 Russlands ambassadør til FN.

Kilde: Store norske leksikon

Sergej Lavrov (bildet) er en av president Vladimir Putins betrodde menn. (POOL/Reuters)

---

– Selvfølgelig sitter Putin og stirrer på klokka

Fiona Hill, som tidligere var den fremste Russland-eksperten i Det hvite hus, tror i likhet med Nupi-forsker Friis at Russlands president Vladimir Putin håper på Donald Trump-seier i november. Vinner Trump, vil Natos støtte til Ukraina kunne påvirkes negativt, mener Hill.

– Selvfølgelig sitter Putin og stirrer på klokka nå, sa hun til podkasten The News Agents i november.

Russlands president Vladimir Putin stiller selv til gjenvalg i Russland i år. Og han har i tillegg blikket på valget i USA, skal man tro eksperter. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov skimtes i bakgrunnen på bildet. (Alexei Nikolsky/AP)

Hill uttrykte også at hun er bekymret for at Russland og Putin vil forsøke å påvirke valget i USA i den retningen de ønsker.

Og bekymringen deles av flere: En rapport fra det amerikanske Senatets etterretningskomité i 2020 konkluderte nemlig med at Russland gikk bredt ut for hjelpe Donald Trump med å vinne presidentvalget i 2016. Innblandingen på flere nivåer var godkjent av Vladimir Putin, ifølge NTB. Senatet advarte samtidig om at innblanding kunne skje igjen.

Den ukrainske advokaten Gaiane Nuridzhanian var inne på det samme som Fiona Hill da Dagsavisen snakket med henne under Ukraina-konferansen i Oslo.

– Jeg tror de (Kreml og Putin, journ.anm.) fortsatt vil legge store ressurser i propaganda og desinformasjon. Ikke bare i Russland, for der har Putin og regjeringen et sterkt grep allerede, men også med tanke på å destabilisere andre land. Jeg tror de vil forsøke å blande seg inn i demokratiske prosesser utenfor Russland, sa hun.

Nuridzhanian har bakgrunn fra blant annet Den europeiske menneskerettsdomstolen, og er nå postdoktor ved Universitetet i Tromsø (UiT) der hun blant annet jobber med «Fakenews» – et prosjekt som startet kun få dager før Russlands invasjon.

Advokat og postdoktor ved UiT, Gaiane Nuridzhanian, deltok under Ukraina-konferansen ved OsloMet i Oslo for en måned siden. (Jørn H. Skjærpe)

---

FAKENEWS-prosjektet fokuserer på hva folk gjør i kriser, spesielt i lys av økt feil- og desinformasjon som kan brukes til å villede folk, øke mistillit til myndigheter eller andre og forverre en krisesituasjon. Prosjektet spør: Hvordan påvirkes de siviles oppfatninger av trussel og påfølgende handlinger samfunnets tillit og motstandskraft i møte med kriser?

Kilde: UiT

---

Har du sett denne? Hevder dette er Putins krigsplan: – Ingen vei tilbake nå

[ Valgåret 2024: – Et av de viktigste valgene i amerikansk historie ]

[ Skjebneår venter Ukraina i kampen mot Russland ]

[ Peskov om USA-valget: – Putin vil ha en «mer konstruktiv» president ]