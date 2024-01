Studie: Sjimpanser drar kjensel på gamle bekjente

– Vi mennesker liker å se på oss selv som unike og spesielle skapninger som skiller oss veldig fra andre dyr. Men denne studien viser hvor like vi er sjimpanser og dvergsjimpanser, sier forsker Laura Simone Lewis ved Harvard-universitetet i USA.

Studien er publisert i det prestisjefylte vitenskapelige tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). 26 sjimpanser og dvergsjimpanser fra ulike dyrehager ble vist en rekke bilder av andre aper på en skjerm.

Apene fikk se to bilder om gangen, hvorav det ene bildet var av en ape de tidligere hadde kjent i livet, mens den andre var en helt ukjent ape. Forskerne skannet deretter blikkfanget til apene. Da oppdaget de at apene stirret lengst på den apen de tidligere hadde lekt med eller hatt en relasjon til.

Aper de hadde kranglet med eller hatt seksuell kontakt med, stirret de for øvrig ikke lenge på.

Nå vil forskerne gå videre med studiene for å sjekke hvorvidt apene savner andre aper som de ikke har sett på lenge.