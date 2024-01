Folk flykter i høyden i frykt for tsunami etter kraftig jordskjelv i Japan

Et kraftig jordskjelv med styrke 7,5 rystet Noto-regionen i Ishikawa i sentrale Japan rundt klokken 16.10 lokal tid mandag, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Klokken var da like over klokken 8 norsk tid.

Siden har Japans værbyrå registrert 21 etterskjelv med styrke på 4 eller mer på kun litt over 90 minutter.

Myndighetene har bedt folk om å rømme vekk fra kystområdene i frykt for katastrofale bølger. Konsekvensene kan kjennes helt til Russland og Korea.

Tsunamibølger

Tsunamibølger så høye som 1,2 meter traff havnen i Wajima i Ishikawa klokken 16.21 lokal tid, omtrent ti minutter etter det kraftigste skjelvet, ifølge det japanske meteorologiske instituttet (JMA).

Byens brannvesen sier de har blitt varslet om minst 30 sammenraste bygninger.

– Alle innbyggere må umiddelbart evakuere til høyere terreng, sa den nasjonale kringkasteren NHK etter skjelvene.

Det er utstedt tsunamivarsel og advarsel om nye jordskjelv i prefekturene Ishikawa, Niigata og Toyama. Det er også sendt ut advarsel om nye jordskjelv Nagano, ifølge JMA.

Det kan komme store tsunamibølger ut mot 300 kilometer fra skjelvets episenter langs kysten, ved Japans hovedøy Honshu ved Japanhavet, ifølge den Hawaii-baserte værvarslingstjenesten Pacific Tsunami Warning Center.

JMA advarer om at en tsunamibølge på opp mot 5 meter er ventet å treffe Noto-halvøya i samme region.

Over 33.000 uten strøm

Den japanske regjeringen sier de jobber med å få oversikt over situasjonen, både materielle skader og eventuelle personskader.

Japans statsminister Fumio Kishida sier han har bedt regjeringen gjøre alt den kan for å sørge for folks sikkerhet og for å unngå dødsfall.

Rundt 33.500 husholdninger i Toyama, Ishikawa og Niigata, i nærheten av skjelvets episenter, er uten strøm, ifølge lokale strømleverandører.

TV-bilder viser en bygning i brann i Wajima by i Ishikawa etter skjelvet, og AFP-journalister sier man kunne kjenne at bygninger ristet i sentrum av Japans hovedstad Tokyo. Et videoklipp lagt ut på X, tidligere Twitter, viser en rekke med trehus der vegger og tak har rast sammen i skjelvene.

– Dette er Matsunami-distriktet i Noto. Vi er i en forferdelig situasjon. Vær så snill, kom og hjelp oss, kan man høre en person si i videoen.

Bedt om å løpe

Noto-halvøya har blitt rammet av en rekke etterskjelv i løpet av dagen. Et skjelv med styrke 6,2 inntraff kort tid etter det første kraftige jordskjelvet, ifølge JMA.

Det største skjelvet førte til at japanske kringkastere straks gikk over til en spesialsending der de manet innbyggere i de berørte områdene om å komme seg opp i høyden umiddelbart.

– Vi forstår at hjemmet og eiendelene deres er dyrebare for dere, men livet deres er aller viktigst. Løp til det høyeste stedet dere finner, lød beskjeden.

Ifølge JMA er det risiko for nye kraftige jordskjelv med en styrke på rundt 7 de neste dagene, spesielt de neste 2–3 dagene. Det er også økt fare for branner og jordskred i hardt rammede regioner.

Rammer Russland og Sør-Korea

Skjelvets episenter er på Noto-halvøya, rundt 505 kilometer nordvest for Tokyo.

Japans veioperatør bekrefter at flere motorveier er stengt rundt episenteret, og at alle tog mellom Tokyo og Noto er innstilt første nyttårsdag.

Regjeringens talsperson Yoshimasa Hayashi sier det ikke er meldt om skader på atomkraftverket Shika i Ishikawa eller ved andre anlegg. Det bekreftes også av japanske atomsikkerhetsmyndigheter.

Jordskjelvet har også konsekvenser utenfor Japans landegrenser. I Russland har myndighetene utstedt tsunamivarsel for de østlige byene Vladivostok og Nakhodka, ifølge det russisk-statlige nyhetsbyrået Tass.

Meteorologer i Sør-Korea har også varslet at havnivået kan stige i den østlige provinsen Gangwonsom som følge av skjelvet. Nord-Korea har også utstedt farevarsel for tsunami på sin østkyst.

Over 150 nordmenn i Japan

Norges Utenriksdepartement opplyser i en epost til NTB at det første nyttårsdag er registrert 163 norske reisende i Japan. De ber nordmenn som befinner seg i de utsatte områdene, om å følge råd fra lokale myndigheter og følge med i lokale medier.

– Vær oppmerksom på at etterskjelv kan forekomme, skriver UD.

– Japan er et av verdens mest jordskjelvutsatte land og flere typer alvorlige naturkatastrofer kan oppstå. I en krisesituasjon er det japanske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeid og krisehåndtering.

Japan har strenge byggeforskrifter som skal sikre at bygninger tåler sterke jordskjelv. Men landet er fremdeles hjemsøkt av minnene fra det gigantiske, undersjøiske skjelvet i mars 2011.

Det hadde en styrke på 9 og utløste en voldsom tsunami som tok livet av rundt 18.500 mennesker. Det førte også til kjernekraftulykken i Fukushima, som var Japans verste katastrofe siden krigen og den mest alvorlige atomulykken siden Tsjernobyl.

