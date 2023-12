Flere bolighus truffet i russiske angrep mot Kharkiv

Ukrainas militære sier at de har skutt ned 21 av 49 russiske raketter og droner natt til nyttårsaften.

Angrepene var rettet mot regionene Kharkiv, Kherson, Mykolajiv og Zaporizjzja, ifølge myndighetene.

Flere sårede

Ordfører Ihor Terekhov i Kharkiv, Ukrainas nest største by, opplyste natt til søndag et en boligbygning i sentrum av byen ble truffet av russiske raketter. Flere personer ble sendt til sykehus.

To mindreårige og en britisk journalist skal være blant de sårede. Ifølge den lokale påtalemyndighetens kontor dreier det seg om til minst 26 sårede.

I nattestimene har ytterligere elleve boligbygninger i Kharkiv blitt truffet, samt 13 bolighus og en barnehage, melder nyhetsbyrået Reuters.

Gjengjeldelse

Angrepene mot Kharkiv kom en times tid etter at militæradministrasjonen i Kyiv varslet at luftvernet i hovedstadsregionen var aktivert for å slå ned på russiske droneangrep.

Samme kveld var FNs sikkerhetsråd samlet til hastemøte etter oppfordring fra Russland om å diskutere lørdagens ukrainske angrep mot den russiske byen Belgorod, der 21 mennesker ble drept, ifølge russiske myndigheter.

Russlands forsvarsdepartement lovet gjengjeldelse etter angrepet i Belgorod.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varslet også konsekvenser for Russland i sin kveldstale lørdag.

– For hver Shahed-drone, for hver russiske rakett, så kommer terrorstaten til å bli tillagt en passende ansvarlighet, både politisk og svært praktisk, sa han.

