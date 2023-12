Skuespiller Tom Wilkinson er død, 75 år gammel

Wilkinson var best kjent for sin rolle i «The Full Monty» med den norske tittelen «I blanke messingen» fra 1997. Filmen følger en rekke mannlige stålindustriarbeidere i Nord-England som tyr til stripping etter å ha mistet jobben.

«I blanke messingen» ble en av de mest suksessfulle britiske filmene gjennom tidene, og den har til og med blitt satt opp som musikal i Norge med blant andre Sven Nordin i hovedrollene.

Wilkinson debuterte som skuespiller på 1970-tallet og spilte i filmer, TV-serier og på teaterscenen. Han ble nominert til Oscar for beste mannlige hovedrolle for «In The Bedroom» fra 2001 og Oscar for beste mannlige birolle for «Michael Clayton» fra 2007.

I 2005 ble han tildelt Den britiske imperieordenen (OBE) av dronning Elizabeth. 75-åringen etterlater seg kone og to barn.

