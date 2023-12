Russland får kritikk i Sikkerhetsrådet etter de siste angrepene mot Ukraina

Fredag ble minst 31 sivile drept og 160 mennesker såret i det største russiske luftangrepet siden fullskalainvasjonen av Ukraina startet for to år siden.

Dette var bakteppet for at Ukraina og over 30 andre FN-medlemmer ba om at det 15 medlemmer store Sikkerhetsrådet måtte møtes for å diskutere angrepet. Hastemøtet startet sent fredag kveld norsk tid.

– 2023 ender like tragisk som det begynte, med ødeleggende vold mot Ukrainas befolkning, sa FNs assisterende generalsekretær Khaled Khiari etter at han hadde holdt en tale i Sikkerhetsrådet.

Høytiden ødelagt

– Nok en gang tvinges ukrainerne til å tilbringe høytiden i tilfluktsrom, og de må rydde ødelagte bygninger og gravlegge drepte i vinterkulden, sa han videre.

Flesteparten av medlemmene i Sikkerhetsrådet, blant annet USA, Frankrike og Storbritannia, fordømte de russiske angrepene mot Ukraina.

– I stedet for fred valgte president Vladimir Putin denne høytiden til å ringe det nye året inn med et uhørt antall drone- og rakettangrep mot et annet FN-medlem, sa USAs utsending John Kelley.

Kinas utsending Geng Shuang fordømte ikke angrepene, men tok til orde for «en politisk løsning» på krigen i Ukraina.

Russland skylder på Ukraina

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia sa i et langt innlegg at Russland hadde rettet angrepene utelukkende mot militær infrastruktur i Ukraina. Ukrainas luftforsvarssystemer var ansvarlige for de sivile tapene, hevdet han.

Problemet er at Ukraina hadde utplassert luftforsvarssystemene i boligområder, hevdet han.

– Hvis de ukrainske luftforsvarssystemene ikke var operative, ville det ikke ha vært et eneste sivilt offer i det hele tatt, hevdet Russlands utsending.

Russlands president Vladimir Putin, her fra et møte med Indias utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar onsdag. (Alexei Nikolsky/AP)

Storbritannias FN-ambassadør Barbara Woodward svarte at Russlands handlinger var den eneste årsaken til tragedien i Ukraina.

– Resten er en strøm av løgner og desinformasjon, sa Woodward om Nebenzias uttalelser.

FN-sjefen fordømmer Russland

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer Russlands angrep mot Ukraina, sier Guterres' talsmann Stephane Dujarric.

– Angrep mot sivile og sivil infrastruktur er brudd på folkeretten, er uakseptabelt og må opphøre umiddelbart, sier Dujarric.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj beskrev i sin kveldstale fredag angrepene som en «terrorhandling». Minst ni av de 31 sivile ble drept i hovedstaden Kyiv. Andre ble drept i byer som Kharkiv, Odesa, Lviv og Zaporizjzja.

