Eks-president i Russland med ville spådommer for 2024

Rundt nyttårstider er det ikke uvanlig å komme med spådommer for det kommende året. Dagsavisen har en egen konkurranse gående, kalt Årets Profet, der lesere kan gjette seg fram til hvordan 2024 blir. Det samme har Dmitrij Medvedev forsøkt å gjøre. Den tidligere presidenten i Russland, som i dag er nestleder for landets sikkerhetsråd, har på sin offisielle Telegram-konto lagt ut en liste med spådommer for 2024.

– Jeg vil bidra til de mest absurde og latterlige spådommene for fremtiden, skriver han i meldingen.

Det er ikke vanskelig å gi ham rett i akkurat den påstanden.

Ville spådommer om amerikansk politikk, romvesener og EU er noe av det han lirer av seg. Hele lista med spådommer får du lenger ned i saken, men først et lite tilbakeblikk. Dette er nemlig ikke første gang Medvedev har tittet i spåkula.

Forsøkte seg i 2022 også

På rundt samme tid i fjor kom den tidligere presidenten med en lengre liste med spådommer for 2023.

Krig mellom Tyskland og Frankrike, okkupering i det vestlige Ukraina av Polen og Ungarn, Nord-Irland som blir innlemmet i republikken Irland, en gasspris på over 5.000 dollar per 1.000 kubikkmeter, og borgerkrig i USA der Elon Musk til slutt ender opp som president var noe av det han forestilte seg.

Disse spådommene, som altså ikke ble noe av, har han kommentert i årets innlegg på Telegram.

– Sa ikke Scholz at Tyskland betaler ti ganger mer for gass enn før? Ble ikke Elon Musk president i USA, om ikke i embetet, så i innflytelse (selv om han ikke har rett til å stille som presidentkandidat fordi han er født i Afrika)? Forbereder ikke Polen seg på å ta over deler av Ukraina og Nord-Irland på å løsrive seg fra Foggy Albion (Storbritannia, journ.anm.)? Og så videre og så videre… Kort sagt, alt det absurde i livet vårt har nesten gått i oppfyllelse og fortsetter å gå i oppfyllelse, skriver han.

Russia Nuclear Threats (Ekaterina Shtukina/AP)

Dmitrij Medvedev

Dmitrij Medvedev

En russisk politiker som var Russlands tredje president i perioden 2008–2012.

Fra 2012 til januar 2020 var han statsminister. Siden har han vært nestleder av Sikkerhetsrådet.

Siden Russlands invasjon av Ukraina har han kommet med en rekke krasse utspill, blant annet trusler om bruk av atomvåpen. Han har også kalt Kyiv-ledelsen for nazistiske stoffmisbrukere.

I desember 2022 kom han med en rekke spådommer for 2023, som ikke viste seg å stemme. Nå har han på nytt listet opp en rekke ville spådommer for det kommende året.

Romvesener, Godzilla og Ukraina-krigen

Årets spådommer er minst like absurde som fjorårets. Her er hele listen med Medvedevs spådommer for 2024:

Opprettelse av to nye partier i Russland – Patsanpartiet (for lovløse) og Tsjusjpanpartiet (for lovlydige), som senere vil bli forbudt av det russiske justisdepartementet på grunn av ulovlig valgkamp i gatene.

Nasjonalisering av militærindustrien i EU, USA og Canada for deretter å donere all forsvarsproduksjon til det krenkede Kyiv-regimet for å opprettholde landets militære kapasitet. Tildeling av et syndikert lån på 25,5 billioner dollar til Ukraina fra vestlige land (tilsvarende USAs BNP målt i kjøpekraftsparitet). Plyndring av dette lånet i løpet av 24 timer av det regjerende regimet i Kyiv med medvirkning fra Hunter Biden.

Oppløsning av ordinære politistyrker i alle EU-land med overføring av deres funksjoner til tysk og ukrainsk politi, med hensyn til deres felles historiske erfaring.

Etterlysning av Joe Biden internasjonalt fordi han på uforsiktig vis forlot scenen under en tale og at den amerikanske presidenten stadig blir etterlyst i kulissene av sine medhjelpere.

En fengselsstraff på 99 år i straffesakene mot Donald Trump, som forbyr Trump å bli valgt i alle amerikanske delstater. Valget av ham som USAs nye president i stedet for Biden, som ble borte i kulissene.

Den uhyggelige gjenopplivingen av massevis av utenomjordiske mumier gjemt på amerikanske militærbaser, deres inntog i amerikansk politikk og at de utenomjordiske deretter får over halvparten av setene i Senatet og Representantenes hus.

Godzillas maktovertakelse i Japan og hans proklamasjon som keiser av Japan, Godzilla den 1. Begynnelsen på det reptiloide dynastiets regjeringstid i Japan.

Et innblikk i hodene til den russiske makteliten

Jakub M. Godzimirski, forsker ved NUPI. (Christopher Olssøn)

Jakub M. Godzimirski, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), mener det er mye som ikke henger sammen med Medvedevs innlegg.

– Det er et sammensurium av påstander som det er vanskelig å ta seriøst, sier han til Dagsavisen.

Samtidig mener han det gir et godt innblikk i russisk politikk.

– Måten det er uttrykt på er bare tull, men det han er opptatt av kan si litt om hva som opptar russiske beslutningstakere i 2024, sier forskeren.

Han nevner det russiske valget, våpenproduksjonen i Vesten, maktkampen mellom Trump og Biden i USA og nå sist Japans mulige vilje til å endre våpenpolitikken sin og eksportere luftvern til Ukraina, som åpenbare saker som styringsmaktene i Moskva vil tenke mye på fremover i 2024.

Forholdet mellom Norge og Russland var annerledes enn i dag da Dmitrij Medvedev (nr. to fra høyre) var president. Her hilser han og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov på Jonas Gahr Støre (med ryggen til) og Jens Stoltenberg under Grenselinjeavtalen for Barentshavet i 2010. (Sara Johannessen Meek/NTB)

Fra liberal til marginalisert

Godzimirski er i tvil om det faktisk er Medvedev som skriver innleggene i hans navn, eller om han bare gir et ansikt utad til denne typen uttalelser.

Det er derimot liten tvil om at Medvedev har fått et svært endret image i Vesten det siste tiåret. Som president ble han sett på som en mer reformvennlig og liberal person enn Putin. I det siste, særlig etter invasjonen av Ukraina, har han derimot kommet med en rekke kontroversielle uttalelser i sosiale medier, som har fått eksperter til å stille spørsmål ved hans dømmekraft. Nestlederen i Russlands sikkerhetsråd har blant annet omfavnet flere kontroversielle konspirasjonsteorier.

– Medvedev var en mann som skulle være Russlands liberale ansikt da han var president. Så ble han på mange måter marginalisert i det russiske systemet da Putin ble president igjen og han mistet mye av makten, sier Godzimirski.

Han er ikke i tvil om hva eks-presidenten ønsker å oppnå med innlegg som dette:

– Dette er hans måte å få litt oppmerksomhet på og ikke bli glemt i russisk og global sammenheng, sier forskeren.

