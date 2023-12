Israel trapper opp angrepene – 100.000 skal ha flyktet til Rafah på få dager

Titusenvis av palestinere har tatt seg til Rafah, som ligger mot grensen til Egypt, i lastebiler, på kjerrer og til fots. Ikke alle får plass i de overfylte leirene inne i byen, og mange har bygget seg telt langs veien.

– Folk tar i bruk alle ledige flekker hvor de bygger seg skur. Noen sover i bilene sine, andre ute under åpen himmel, sier Juliette Touma, kommunikasjonsdirektør for UNRWA, FNs byrå for palestinske flyktninger.

Intense bakkeoperasjoner og kamper mellom israelske styrker og væpnede palestinere fortsetter de fleste steder på Gazastripen, bortsett fra Rafah, ifølge FN. Samtidig skyter militante palestinere stadig raketter mot Israel.

Tredoblet befolkning

Minst 100.000 mennesker har flyktet til Rafah de siste dagene etter at kampene er trappet opp i Khan Younis og Deir al-Balah. Det viser anslag fra humanitære aktører på bakken, gjengitt av FN.

Rafah-området, som hadde en befolkning på rundt 280.000 før krigen, huset allerede over 470.000 krigsflyktninger.

De nyankomne møter et begredelig landskap. Mesteparten av vannet er forurenset. Vann- og avløpssystemene har brutt sammen, og det er få fungerende toaletter. Det er stor mangel på mat - hver fjerde innbygger i Gaza opplever ifølge FN katastrofal hungersnød, og mange er syke.

– Alle her er smittet med sykdom, sier Dalia Abu Samhadana om familien sin, som flyktet fra kampene i Khan Younis og nå bor i et hus med 49 andre mennesker.

Baby reddet fra ruinene

Allerede før jul antok FN at Rafah med sine 151 kvadratkilometer var det tettesst befolkede området i Gaza.

Selv om Israel har beordret innbyggerne i det sentrale Gaza på flukt sørover, er ikke Rafah blitt spart for angrep. Mange internflyktninger befant seg i Abu Edwan-familiens hus da det ble jevnet med jorden av en israelsk rakett torsdag kveld.

Blant dem var babyen Mariam Abu Akel og familien hennes. Jenta ble begravd i bygningsrester etter angrepet. Huden hennes var grå av støvet som dekket henne, og hun ga fra seg små lyder mens redningsarbeidere i oransje vester strakte seg langt inn i ruinene for å få ut den lille kroppen.

Mariam ble reddet i live ut av ruinene, og også faren og broren Hamed overlevde. Men babyens mor, søster og flere medlemmer av Abu Edwan-familien ble drept.

Brakt til sykehus

Minst 23 mennesker ble drept og 55 såret i dette angrepet, ifølge det lokale sykehuset og palestinske helsemyndigheter.

Abu Akel-familien hadde i likhet med så mange andre søkt tilflukt i Rafah etter å ha flyktet fra sitt eget hjem i et mer utsatt område nær grensen til Israel. Da Mariam ble løftet ut av ruinene, tok en redningsmann henne i armene og løp med henne til sykehuset.

Sykehusene i Rafah var alt før det siste angrepet overveldet av jevn strøm av sårede som hentes ut av ruinene. Også denne natten ble barn behandlet på sykehusgulvet.

Vettskremt 13-åring

13 år gamle Nadeen Adbulatif og familien hennes flyktet til Rafah etter at hjemmet deres i Gaza by ble ødelagt av et luftangrep mot nabobygget som også drepte storebroren hennes. Ved vrakhaugen i Rafah forteller hun at hun ikke klarer å slutte å tenke på å bli drept, eller at den andre broren hennes skal dø. Luftangrepet natten før hadde blåst vinduene ut av huset familien nå bor i.

– Broren min skalv. Jeg skalv. Jeg var redd. Jeg flyttet ikke på meg fordi jeg var så vettskremt, sier 13-åringen.

Ved åstedet for et annet luftangrep trakk redningsmannskaper ut to spedbarnsjenter fra ruinene. I ambulansen tørket helsepersonell et tykt lag med støv bort fra ansiktene deres, mens en blødende gutt satt fortumlet overfor dem.

Jakter på Hamas-ledere

Israel sier de gjør det de kan for å beskytte sivile og sier Hamas er ansvarlig for skaden som påføres dem fordi de opererer blant dem. Hamas benekter anklagen.

Israels nærmeste allierte USA har offentlig bedt Israel trappe ned krigføringen, men hittil har ikke Israel vist noe tegn til å gjøre det.

Israel avviser verdenssamfunnets krav om våpenhvile og hevder at det bare vil tjene Hamas, som statsminister Benjamin Netanyahu sier skal knuses.

Mye av det nordlige Gazastripen er alt lagt i grus, og Israel retter nå angrepene i økende grad lenger sør, mot flyktningleirene Bureij, Nuseirat og Maghazi, samt Khan Younis, der Israel mistenker at Hamas-ledere gjemmer seg.

Minst 21.500 palestinere er drept i krigen, mens den israelske hæren opplyser at 168 av deres soldater er drept på Gazastripen.

FN-resolusjon har ikke gitt økt nødhjelp

Nesten hele Gazas befolkning på 2,3 millioner mennesker er helt avhengig av internasjonal hjelp, ifølge FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). Selv om FNs sikkerhetsråd i forrige uke ba om umiddelbar og uhindret tilgang til nødhjelp, har det ikke vært noen økning, ifølge UNRWA-sjef Phillippe Lazzarini.

Nødhjelpsoperasjonene møter på «alvorlige hindringer» fra israelske myndigheter, ifølge Lazzarini.

Torsdag ble en nødhjelpskolonne beskutt av israelske styrker som returnerte fra det nordlige Gaza langs en rute anvist av den israelske hæren, ifølge UNRWA.

