Møter kraftig kritikk: – Han validerer voldtektskultur

Det sa Frankrikes president Emmanuel Macron om Depardieu etter at flere franske kulturpersonligheter tok skuespilleren i forsvar mandag. Macrons uttalelse høster nå kritikk i Frankrike, og presidenten blir anklaget for å på høyeste politiske nivå legitimere voldtektskultur.

– Jeg vil aldri delta i en heksejakt, jeg avskyr sånt, sa presidenten videre om saken rundt Depardieu i et intervju med det franske mediehuset France 5.

Gérard Depardieu er en av Frankrikes største skuespillere, og har spilt i hundrevis av filmer i løpet av karrieren. Skuespilleren er anklaget for voldtekt og seksuell trakassering av flere kvinner.

Først tiltalt i 2020

Depardieu ble først tiltalt for voldtekt i 2020, da den franske skuespilleren Charlotte Arnould anklaget ham for å ha angrepet henne ved to tilfeller i 2018 da hun var 22 år gammel, ifølge The Guardian. Etter dette har flere kvinner kommet med anklager mot 75-åringen.

I april i år publiserte det franske mediet Mediapart 13 kvinners historier, hvor de anklager skuespilleren for seksuell vold, spesielt under innspillingen av elleve filmer i perioden mellom 2004 og 2022.

Gérard Depardieu har spilt i over 200 filmer og serier i løpet av karrieren. Det siste året har flere kvinner anklaget skuespilleren seksuell trakassering og overgrep. (Thibault Camus/AP)

Depardieu selv har benektet alle anklagene, og har fortsatt å spille i flere filmer etter at anklagene først så dagens lys.

– Jeg er et offer for en lynsjing orkestrert av en medie-domstol, skrev skuespilleren i et åpent brev til avisen Le Figaro i oktober.

– Jeg har aldri noensinne misbrukt en kvinne, hevder han i brevet.

– Et angrep på Depardieu er et angrep på kunsten

Nå har over 50 franske skuespillere, artister og kjendiser signert et brev som forsvarer Depardieu, og ber om at man stopper det de omtaler som «lynsjingen» av skuespilleren. Brevet, titulert «Ikke kanseller Gérard Depardieu» ble først publisert i den franske avisen Le Fiagro på mandag.

– Når man angriper Depardieu på denne måten, er det kunsten selv man angriper, står det i brevet.

Blant dem som har signet brevet er Frankrikes tidligere førstekvinne Carla Bruni, sangeren Jaques Dutronc og skuespillerne Charlotte Rampling og Nathalie Baye.

– Gérard Depardieu er muligens en av de største skuespillerne i Frankrike. Vi kan ikke stå stille å se på lynsjingen og bølgen av hat som rettes mot hans person, fortsetter brevet.

Kritiseres av tidligere president

– Jeg er selv en stor beundrer av Gérard Depardieu. Han er et geni innenfor filmkunst, og har gjort Frankrike kjent over hele verden, sa Macron i intervjuet med France 5.

Nå møter Macron kraftig kritikk, fra blant andre Frankrikes tidligere president, Francois Hollande.

– Nei, vi er ikke stolte av Gérard Depardieu, uttalte han til den franske radiotjenesten France Inter.

Frankrikes tidligere president, Francois Hollande, har kritisert Macrons forsvar av Depardieu. (POOL/Reuters)

– En mann som ser på en 12 år gammel jente som rir en hest og seksualiserer henne, fortsatte Hollande, og viste til skuespillerens kontroversielle kommentarer under en dokumentar om Depardieu publisert på France TV tidligere denne måneden.

Hollande kritiserer også Macron for å ha motarbeiding av vold mot kvinner som en av sine politiske fanesaker, samtidig som han forsvarer Depardieus status som skuespiller istedenfor å sette søkelyset på kvinners rettigheter.

Mener Macron forsvarer Depardieu på bekostning av ofrene

Hollande er ikke alene om å kritisere Macron. I et brev publisert av organisasjonen MetooMedia i Le Monde kritiseres presidenten for det organisasjonen mener er å forsvare voldtektskultur på statens høyeste nivå.

– Macron forsvarer den verdenskjente skuespilleren på bekostning av de ukjente ofrene, skrives det i brevet.

Macron forsvarte Depardieu under et intervju med den franske TV-kanalen France 5 tidligere denne månenden. (LUDOVIC MARIN/AFP)

I likhet med Hollande anklager organisasjonen presidenten for dobbeltmoral ved å forsvare Depardieu samtidig som at han har omtalt kampen mot vold mot kvinner som en politisk hjertesak.

– Det er politisk posering, ingenting mer, skriver organisasjonen om Macrons politikk i brevet.

– Presidenten validerer voldtektskultur fra høyeste hold, fortsetter organisasjonen.

Flere sier seg enig i kritikken til organisasjonen. Talspersonen for det politiske partiet De Grønne, Sophie Bussière, omtalte Macron som «sjefspromotøren av voldtektskultur».

– Det er skammelig, foraktelig, og tilhører en annen tid, sier presidenten for Frankrikes kvinnestiftelse, Anne-Cécile Mailfert, om Macrons kommentarer.

Den kjente franske skuespilleren Catherine Deneuve har tidligere kritisert MeToo-bevegelsen for å drive en heksejakt. (MIGUEL MEDINA/AFP)

Saken til Depardieu er langt fra den første som skaper sterke reaksjoner fra den franske filmindustrien. Flere framtredende skuespillere og kunstnere har tidligere kritisert Metoo-bevegelsen for det de mener er å drive en heksejakt på menn, og har benektet at seksuell trakassering har vært et problem i fransk filmindustri.

I 2018, med den franske skuespillerinnen Chatherine Deneuve i front, signerte 100 kvinnelige franske artister, skribenter og akademikere et brev som omtalte Metoo-bevegelsen som puritanisme og et angrep på menn.

