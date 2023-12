Boeing ber flyselskaper sjekke 737 Max-fly etter funn av løs skrue

Det opplyser USAs luftfartstilsyn (FAA). De sier at de følger nøye med på inspeksjonene og vurderer å ta grep basert på om det blir registrert flere funn.

Boeing kom med oppfordringen etter at et ikke navngitt internasjonalt flyselskap meldte om funn av en bolt som manglet mutter i en kontroll. Boeing oppdaget et annet fly som ikke var levert ennå, som hadde en mutter som ikke var festet tilstrekkelig.

Flyprodusenten ber selskaper som bruker flytypen, om å gjennomføre inspeksjoner innen to uker. De understreker at det er trygt å bruke flyene som allerede er levert. Produksjonen stanses heller ikke opp.

Problemet gjelder ikke eldre modeller av 737 Next Generation.

United Airlines og American Airlines opplyser at inspeksjonene ikke kommer til å påvirke trafikken. NTB har bedt Norwegian, som har flytypen i sin flåte, om en kommentar.

[ Sentralbanksjefen tror rentetoppen er nådd, men vil ikke love noe sikkert ]