New York Times saksøker KI-giganter for «milliarder av dollar»

– Selskapene har med sine KI-roboter «stjålet» NYTs massive investering i journalistikk ved å bruke den til å bygge substituerende produkter uten tillatelse eller betaling, heter det i søksmålet fra avisen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

New York Times, et av de mest respekterte mediehusene i verden, ber om erstatning, samt en rettsordre om at selskapene slutter å bruke avisens innhold og sletter innhentet data.

Selv om det ikke oppgis en sum i søksmålet, hevder New York Times at OpenAI og Microsofts «overtredelse» kan komme til å koste selskapene «milliarder av dollar».

Med søksmålet velger New York Times en annen tilnærming enn mediehus som tyske Axel Springer eller amerikanske Associated Press, som begge har inngått avtaler med OpenAI.

OpenAI og Microsoft har så langt ikke ønsket å kommentere søksmålet overfor AFP.