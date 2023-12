Israel har returnert 80 drepte til Gaza

Det palestinske helsedepartementet bekrefter onsdag at de 80 drepte er returnert. De døde ble gravlagt i Rafah tirsdag, og myndighetene har tatt bilder og notert ned detaljer som skal bistå i identifiseringsarbeidet.

Myndighetene i den krigsherjede enklaven forsøker å finne ut når og hvor mennene ble drept.

En talsperson for det israelske forsvaret (IDF) sier at flere drepte i løpet av krigen er ført til Israel for «en identifiseringsprosedyre som inngår i innsatsen for å finne gislene og de savnede».

– Problemene med å identifiserer de drepte gjør at det er nødvendig å overføre likene til Israel for rettsmedisinsk identifisering. Dette er i tråd med rutinemessige analyser som følger internasjonalt anerkjent rettsmedisinsk praksis og gjøres for å utelukke at det er snakk om israelske gisler, sier talspersonen.

Rundt 240 personer ble tatt som gisler da Hamas angrep Israel 7. oktober. Rundt 1200 mennesker ble drept i angrepet, som utløste den pågående krigen på Gazastripen.

[ Utslitte palestinere forteller om nok et redselsdøgn: – Et helvete ]