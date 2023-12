Financial Times: EU gjør klar plan for å støtte Ukraina med 20 milliarder euro

Summen tilsvarer rundt 225 milliarder norske kroner, og skal gis i form av rimelige lån, skriver den britiske finansavisen.

Planen er kommet i stand etter at Ungarns statsminister Viktor Orban la ned veto mot EUs langtidsbudsjett og en støttepakke til Ukraina på toppmøtet før jul.

Den opprinnelige planen for EU-støtte til Ukraina var å skaffe til veie 50 milliarder euro over en fireårsperiode. Den nye planen forutsetter ikke støtte fra Ungarn, og ifølge Financial Times kilder kan det endelige støttebeløpet justeres i tråd med Ukrainas behov.

Den nye planen omfatter ikke rene donasjoner, men de kan uansett gis direkte fra medlemslandene, påpeker kildene.

Toppmøte

Tjenestefolk som er involvert i samtalene sier at en modell basert på lån har fått medvind som den mest praktiske måten å støtte Ukraina på, hvis Orban på et planlagt toppmøte 1. februar skulle nekte å fjerne Ungarns veto.

Planen innebærer at medlemsland som stiller seg bak den, utsteder garantier til EU-budsjettet. Det vil dermed gjøre EU-kommisjonen i stand til å låne opptil 20 milliarder euro i pengemarkedet for Ukraina neste år, forklarer folk som er kjent med samtalene.

De nøyaktige betingelsene for planen er noe man fortsatt diskuterer. Det endelige pengebeløpet skal fastsettes i henhold til Ukrainas behov, legger de til.

Covid-modell

Modellen ligner på den som ble brukt i 2020 da EU-kommisjonen skaffet til veie opptil 100 milliarder euro i billig finansiering til EU-landene som kortsiktig støtte under koronapandemien.

Ved å ikke kreve garantier fra alle de 27 medlemmene, trenger man ikke forholde seg til Ungarns veto fordi planen da ikke krever enstemmighet.

Hvis EU-lederne går inn for denne planen 1. februar, vil det igjen utløse forsikringer overfor Det internasjonale pengefondet (IMF), som så kan overføre neste del av sin finansiering til Ukraina, verdt rundt 900 millioner dollar, ifølge personer med kjennskap til samtalene.

Dette vil da kunne sørge for at Kyiv har nok finansiering slik at Ukraina unngår å måte trykke opp mer penger for å opprettholde budsjettunderskuddet og risikere at inflasjonen øker, legger de til.

[ – Jeg begynte å lyve om hvorfor jeg ikke kunne jobbe ]

Veto

Ungarns statsminister Viktor Orban la ned veto mot EUs langtidsbudsjett og en støttepakke til Ukraina på et toppmøte tidligere denne måneden. Eu varslet deretter at et skal holdes ekstraordinært toppmøte 1. februar, der både langtidsbudsjettet og Ukraina-støtten skal være tema.

Orban sa tidligere denne måneden at han ikke kommer til å si ja til budsjettet før EU frigir resten av midlene som holdes tilbake til Ungarn.

EU-kommisjonen opphevet blokkeringen av drøyt 10 milliarder euro, men 21 milliarder euro holdes fortsatt frosset, blant annet på grunn av korrupsjon i Ungarn.

– Dette er en stor mulighet for Ungarn til å gjøre det klart at vi skal ha det vi fortjener. Ikke halvparten, ikke en firedel, vi skal ha alt, sa Orban.

[ Ekspert om Ukrainas skjebneår: – De bør endre holdning ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen