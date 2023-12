Opposisjonen boikotter omvalg i Serbia

Serbia holdt valg på ny nasjonalforsamling 17. desember, og president Aleksandar Vucic og hans parti SNS hevder å ha gått seirende ut.

Opposisjonsaliansen Serbia mot vold hevder det var omfattende valgfusk og at velgere fra nabolandet Bosnia på ulovlig vis fikk anledning til å avgi stemme. Den siste uka har det derfor vært store protester i Beograd.

Internasjonale observatører, blant annet fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), rapporterte også om uregelmessigheter flere steder under valget.

30. desember skal det holdes omvalg i 30 av landets 8000 valglokaler, men dette vil bli boikottet av opposisjonen.

En av lederne i Serbia mot vold, Marinika Tepic, har sultestreiket i ni døgn for å rette søkelyset mot det hun kaller omfattende valgfusk. Helsetiltstanden hennes er svekket, og tirsdag ventet hun besøk av en gruppe leger.

- De vil trolig be meg om å stanse sultestreiken, og jeg kommer til å be dem om å hjelpe til videre i kampen. Dette er en kamp for friheten vår, sa hun.

