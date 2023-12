Full strid om statlige medier i Polen

En EU-vennlig koalisjon ledet av Donald Tusk sikret seg tidligere i måneden regjeringsmakten i Polen.

Noe av de første de nye makthaverne gikk løs på, var de statlige mediene som i stor grad har fungert som propagandakanaler for den forrige regjeringen og det høyrenasjonalistiske partiet Lov og rettferdighet (PiS).

Den nye regjeringens forsøk på å få til endringer møter sterk motstand fra PiS, som fortsatt kontrollerer Polens nasjonale råd for medier (RMN).

President Andrzej Duda, som regnes som en trofast alliert av PiS, har sluttet opp om protestene og hevder at den nye regjeringen med sin reformpolitikk er i ferd med å innføre anarki.

Tirsdag utnevnte RMN Michal Adamczyk til sjef for den statlige kringkasteren TVP, til tross for at Tusk-regjeringen alt hadde gitt posten til journalisten Tomasz Sygut.

Polens nye kulturminister Bartlomiej Sienkiewicz fastholder at RMN ikke lenger har mandat til å fatte avgjørelser verken når det gjelder TVP eller det statlige nyhetsbyrået PAP.

RMN nekter imidlertid å pakke sammen og Polen har dermed tilsynelatende to konkurrerende kringkastingssjefer.

[ Ekspert om Ukrainas skjebneår: – De bør endre holdning ]