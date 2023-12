FN: – Palestinere behandles som sjakkbrikker i Gaza

Statsminister Benjamin Netanyahu lovet i julen at det ikke vil bli noe opphold i angrepene mot Gaza etter elleve uker med krig. 2. juledag sa Israel at 100 Hamas-mål er angrepet det siste døgnet. 241 palestinere er drept og nesten 400 såret i angrepene, ifølge helsedepartementet i Gaza.

Flyktningleirene Nuseriat, Maghazi og Bureij ble alle rammet av nye artilleri- og luftangrep natt til tirsdag, forteller innbyggere.

– Bombingen var veldig intens, sier læreren Radwan Abu Sheitta på telefon fra sitt hjem i Bureij.

– Det virker som om de nærmer seg, sier han om de israelske bakkestyrkene.

Livredd fisker

Kampfly og artillerienheter hamret også løs på områder øst for Nuseriat-leiren.

– Vi fikk ikke sove. Barna er livredde. Vi er livredde, forteller fiskeren Ezzel-Din Mohammed Abdallah Al Masry. Han har flyktet hit fra det nordlige Gaza sammen med sine fem barn og andre familiemedlemmer.

Angrepsbølgen skjer tilsynelatende mens Israel forbereder seg på å utvide bakkeoffensiven til den sentrale delen av Gazastripen. Israelerne har i ukesvis vært i harde gatekamper mot Hamas først nord på Gazastripen, deretter i Khan Younis i sør.

Mange palestinere har etterkommet såkalte evakueringsordrer og søkt til områder som Israel har utpekt som trygge. Men det er få steder igjen å flykte til, og ingen er trygge, forteller Gemma Connell, som leder FNs nødhjelpsteam.

Sjakkbrett

Tusenvis av mennesker som fra før er drevet på flukt, er blitt nødt til å flykte igjen, forteller hun. Connell har vært i Gaza i flere uker, og mandag besøkte hun Deir al-Balah sentralt i Gaza.

– Folk er på vei sørover med madrasser og alt de eier i varebiler, lastebiler og personbiler for å prøve å finne et trygt sted, sier Connell til nyhetsbyrået Reuters.

– Det er så liten plass igjen i Rafah at folk rett og slett ikke vet hvor de skal dra. Det føles virkelig som om folk flyttes rundt på et menneskelig sjakkbrett, sier hun med henvisning til de stadige evakueringsordrene.

Mistet hele familien

Flyktningleiren Maghazi ble julaften rammet av et av de dødeligste israelske luftangrepne hittil i krigen. Første juledag besøkte ansatte i Verdens helseorganisasjons (WHO) et sykehus der overlevende behandles.

– Teamet hørte opprivende fortellinger fra helsepersonell og ofre, sier WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyeus.

– Et barn mistet hele familien sin i angrepet mot leiren. En sykepleier ved sykehuset led samme tap, sier han.

Helsedepartementet har opplyst at minst 70 mennesker ble drept. Nyhetsbyrået AP har sett lister fra Al-Aqsa-sykehuset som viser at minst 106 ble drept.

Den israelske hærens sier de «undersøker hendelsen» og gjentar at de følger folkeretten.

Skulle vært trygt

FNs nødhjelpskontors teamleder tilbrakte mandag halvannen time på Al-Aqsa-sykehuset. Sykehuset har tatt imot mange av de sårede fra israelske angrep mot Maghazi-leiren og andre steder i julen. Connell beskriver det som møtte henne, som et "fullstendig blodbad".

På det overfylte sykehuset i Deir al-Balah har mange av de sårede "ekstremt alvorlige skader som ikke kan behandles fordi det er så mange foran dem i operasjonskøen", sier Connell til BBC.

Hun forteller at nye luftangrep fant sted mens hun var på sykehuset. Blant annet ble hun vitne til at en ni år gammel gutt som het Ahmed, døde.

– Han var ikke i et område som var underlagt evakueringsordre, han var i et område som skulle ha vært trygt, sier Connell.

Anklager om menneskelige skjold

Unrwa anslår at rundt 150.000 palestinere nå befinner seg i områder som har mottatt evakueringsordrer fra IDF.

IDF sier at militæret har forsøkt å evakuere sivile fra kampsoner, men at Hamas systematisk har forhindret dette. Talspersonen gjentar at Hamas bruker sivile som menneskelige skjold, noe den palestinske gruppen benekter.

Tirsdag ble det også meldt om luftangrep i Mawasi, et lite landbruksområde ved sørkysten som Israel har bedt palestinere søke tilflukt i. En kvinne ble drept og minst åtte andre såret, ifølge en fotograf som jobber for AP.

Amerikanske myndigheter har gjentatte ganger sagt at de forventer at Israel trapper ned sine militæroperasjoner i Gaza. De israelske angrepene har i stedet tiltatt i styrke.

Viker ikke for press

Verdenssamfunnet har økt presset om en våpenhvile i Gaza, men Netanyahu lover at krigen vil holde fram.

– Hamas må ødelegges, Gaza må demilitariseres og det palestinske samfunnet må avradikaliseres, skrev statsministeren i et innlegg i Wall Street Journal 1. juledag.

– Dette er de tre vilkårene for fred mellom Israel og dets palestinske naboer i Gaza, skriver Netanyahu og gjentar dermed kravene som Israel tidligere har stilt.

Nærmere 21.000 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept og nesten 55.000 er såret i israelske angrep i Gaza siden 7. oktober, da nesten 1200 mennesker ble drept i Hamas-angrepet på Israel. Flere tusen andre antas å ligge begravd i ruinene av Gaza.

