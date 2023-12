Financial Times: EU gjør klar plan for å støtte Ukraina med 20 milliarder euro

Summen tilsvarer rundt 225 milliarder norske kroner, og skal gis i form av rimelige lån, skriver den britiske finansavisen.

Planen er kommet i stand etter at Ungarns statsminister Viktor Orban la ned veto mot EUs langtidsbudsjett og en støttepakke til Ukraina på toppmøtet før jul.

Den opprinnelige planen for EU-støtte til Ukraina var å skaffe til veie 50 milliarder euro over en fireårsperiode. Den nye planen forutsetter ikke støtte fra Ungarn, og ifølge Financial Times kilder kan det endelige støttebeløpet justeres i tråd med Ukrainas behov.

Den nye planen omfatter ikke rene donasjoner, men de kan uansett gis direkte fra medlemslandene, påpeker kildene.

