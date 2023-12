Krigen vil tredoble Israels budsjettunderskudd

Dersom krigen på Gazastripen varer ut februar, slik de politiske signalene fra statsminister Benjamin Netanyahu tyder på at den vil gjøre, vil den trolig koste den israelske stat ytterligere 143 milliarder kroner.

Det vil resultere i et budsjettunderskudd på minst 320 milliarder kroner, nesten tre ganger mer enn det man opprinnelig budsjetterte med, opplyser departementet.

Budsjettunderskuddet vil i så fall tilsvare 5,9 prosent av Israels bruttonasjonalprodukt (BNP), mens regjeringens mål opprinnelig var et underskudd på 2,25 prosent av BNP.

Dersom krigen fortsetter etter februar, er det ifølge finansdepartementet umulig å anslå hvor hardt dette vil ramme landets økonomi.

Den israelske nasjonalforsamlingen har vedtatt et krigsbudsjett for 2023 der det ble satt av 85 milliarder kroner for å dekke utgiftene til krigføring og gjenoppbygging av det som er ødelagt i palestinske angrep.

Finansdepartementet anslår at landets økonomi vil krympe med 19 prosent i fjerde kvartal, sammenlignet med kvartalet før da økonomien vokste med 2,5 prosent.

Ifølge departementets prognose vil israelsk økonomi vokse med 2 prosent i inneværende år, mens inflasjonen ender på 3,1 prosent.

Neste år spår departementet en vekst på 1,6 prosent og en inflasjon på 2,6 prosent.

