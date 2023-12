Kanye West utsetter albumslipp – igjen

Albumet «Vultures», som Kanye West har laget sammen med Ty Dolla Sign, skulle egentlig komme 15. desember, men albumslippet ble utsatt i to uker.

Nå er det utsatt igjen. Wests team sier det kommer først 12. januar.

Albumet har allerede fått krass kritikk etter at en singel fikk en uventet premiere på en radiokanal i Chicago i november.

Der tar Kanye West opp kritikken han har fått for uttalelser som anklages for å være antisemittiske, og rapper at han ikke kan være antisemitt siden han har hatt sex med en jødisk kvinne, som han omtaler med et nedsettende ord.