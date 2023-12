Tysk politi i beredskap – indikasjoner på terrorplan mot julegudstjenester

Politiet i Tyskland uttalte lørdag at de har fått indikasjoner på angrep i julen og på nyttårsaften.

I en uttalelse opplyste politiet hat de lørdag kveld skulle bruke politihunder for å gå gjennom katedralen i Köln etter kveldsgudstjenesten og deretter stenge bygningen.

Julaften må alle besøkende til julegudstjenesten gjennom sikkerhetskontroll for å slippe inn i katedralen. Politiet oppfordrer folk til å møte opp tidlig.

Den tyske avisen Bild skrev tidligere lørdag at det er Kölner Dom, katedralen i Köln, som skal være utpekt som potensielt mål. Det tyske nyhetsbyrået DPA erfarte lørdag det samme.

Ifølge Bild har også politiet i Østerrike og Spania fått indikasjoner på at en islamistisk gruppe planlegger angrep i julen og under nyttårsfeiringen. Ifølge avisen skal det dreie seg om julemesser i Wien og Madrid. Avisen skriver at det er blitt foretatt pågripelser i Wien, og at en person også er pågrepet i Tyskland.

I Østerrike sendte politiet ut en uttalelse der det heter at sikkerheten forsterkes ved kirker og på julemarkeder.

– Gitt at terroraktører i Europa oppfordrer til angrep mot kristelige arrangementer, spesielt rundt 24. desember, har sikkerhetsmyndighetene iverksatt nødvendige tiltak på offentlige steder, sto det i uttalelsen fra Wien lørdag.

I Spania varslet innenriksdepartementet tidligere denne måneden at sikkerheten skulle styrkes fra 18. desember og gjennom julehøytiden.

