Fransk flyplass sperret av på tredje døgnet – 300 kan være offer for menneskehandel

Inderne har vært strandet på Vatry-flyplassen i Champagne, drøyt 135 kilometer øst for Paris, i tre dager. Blant passasjerene er en rekke barn. Den yngste er ikke engang to år, og flere av har ikke med seg foresatte.

To passasjerer er foreløpig pågrepet av politiet, som agerte som følge av et tips om at det dreide seg om menneskehandel.

Det er ikke kjent hva slags menneskehandel det dreier seg om. Flyet skulle fra Fujarah i De forente arabiske emirater til Nicaraguas hovedstad Managua, og stoppet i Vatry for å fylle drivstoff.

Politiet vil ikke kommentere om det stemmer at passasjerene ønsket å komme seg til grensa mellom Mexico og USA. Det har vært stor økning i antall indere som krysser denne grensa for å komme til USA i år.

De 15 mannskapsmedlemmene på flyet fra det rumenske charterselskapet Legend Airlines er blitt avhørt og politiet, men senere løslatt.

På flyplassen har passasjerene fått tilgang til leger og annet helsepersonell, samt frivillige som sørger for at passasjerene får tilgang på mat, toaletter og dusj. Ansatte fra den indiske ambassaden i Paris er også til stede.