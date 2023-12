Sikkerhetsrådet krever ikke våpenhvile i Gaza – vil ha mer nødhjelp

En sterkt utvannet versjon av det opprinnelige resolusjonsforslaget ble vedtatt fredag kveld norsk tid, etter flere utsettelser tidligere i uka.

Resolusjonen tar til orde for «sikker og uhindret levering av humanitær bistand i stor skala» til de 2,3 millioner innbyggerne i Gaza, der over 20.000 sivile hittil er drept i israelske angrep og hver fjerde innbygger ifølge FN opplever katastrofal hungersnød.

Skape forutsetninger

Sikkerhetsrådets resolusjon krever ikke stans i krigshandlingene, men nøyer seg med å «oppfordre til snarlige skritt for umiddelbart å tillate trygg, uhindret og utvidet humanitær tilgang og for å skape forutsetninger for et bærekraftig opphør av fiendtlighetene».

Resolusjonen fratar heller ikke Israel kontrollen over nødhjelp som fraktes inn på Gazastripen, verken fra Egypt eller via Israel.

I det opprinnelige utkastet til resolusjon, som var ført i pennen av De forente arabiske emirater, ble det forslått å gi FN kontroll over nødhjelpssendingene.

Skuffet Guterres

FNs generalsekretær António Guterres la ikke skjul på at han var skuffet over ordlyden i Sikkerhetsrådets resolusjon.

– Det virkelige problemet er at måten Israel utfører denne offensiven på, skaper massive hindringer for distribusjon av humanitær hjelp inne i Gaza, sa han.

– En humanitær våpenhvile er den eneste måten man kan dekke de desperate behovene til folk i Gaza på, og til å få en slutt på det marerittet de opplever, sa han.

[ Strid om utvannet resolusjon i FNs sikkerhetsråd: – Det er absurd ]

Frie tøyler

USA og Russland avsto fra å stemme over fredagens resolusjon, men ingen av dem benyttet seg av vetoretten da det kom til avstemning.

Russland avsto fra å stemme fordi resolusjonen i deres øyne ikke går langt nok i å kreve stans i krigshandlingene.

– Ved å gå med på dette, gir Sikkerhetsrådet i bunn og grunn de israelske styrkene frie tøyler til å fortsette ryddingen av Gazastripen, sa Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia før avstemningen.

La ned veto

Russland foreslo et tillegg i resolusjonsteksten med krav om «et øyeblikkelig og varig opphør av fiendtlighetene», men dette la USA ned veto mot.

USA støtter Israel i synet på at Hamas vil kunne tjene på en humanitær våpenhvile.

Ti av Sikkerhetsrådets 15 medlemsland stemte likevel for den russiske endringen, mens fire land avsto fra å stemme.

FNs hovedforsamling

Tidligere i måneden stemte 153 av FNs 193 medlemsland i FNs hovedforsamling for en resolusjon som krever humanitær våpenhvile i Gaza.

Resolusjoner som vedtas i hovedforsamlingen er imidlertid ikke bindene og kan heller ikke følges opp med straffetiltak dersom de ikke etterleves.