Russlands president, Vladimir Putin, har gjort det enklere for borgere i Moldova, Kasakhstan og Belarus å bli russiske statsborgere. Dette kommer samtidig som Putin har signert et dekret om å øke rekrutteringen i det russiske militæret.

– Jeg vil gjerne be borgerne om å ikke ty til denne løsningen, sier Moldovas statsminister Dorin Recean.

Dekret er en bestemmelse eller en beslutning, særlig om vedtak som blir gjort av et forvaltningsorgan. Her: et offisielt vedtak fra presidenten.

Skal øke rekrutteringen

Det russiske forsvarsdepartementet forklarer i en uttalelse at grunnen til at antall soldater nå økes, er «spesialoperasjonen» i Ukraina og «den pågående utvidelsen av NATO», ifølge VG. Russland skal øke med 170.000 soldater, altså til 1,3 millioner.

Samtidig blir det enklere for borgere i Moldova, Kasakhstan og Belarus å bli russiske statsborgere. For å få innvilget statsborgerskap trenger de kun en tillatelse, og må bestå en test om statsprinsipper og russisk historie.

Moldovas statsminister ser på det som et «Forsøk på å rekruttere kanonføde til den brutale og uforståelige krigen».

Skal ut av Samveldet av uavhengige stater

Moldova legger opp til å forlate det russisk-dominerte Samveldet av uavhengige stater (SUS) innen utløpet av neste år, skriver NTB.

– Vi har satt som mål å ha alt klart innen slutten av 2024, sier lederen for utenrikskomiteen i Moldovas nasjonalforsamling, Doina Gherman.

Moldova har trappet ned deltakelsen i SUS siden den russiske invasjonen av Ukraina, og spenningen mellom Moldova og Russland har vært økende siden det fordi Moldova støtter Ukraina.

Vil undergrave Moldova

– Russerne har lenge prøvd å sikre at Moldova ikke har suverenitet over egen utenrikspolitikk, sa Recean ifølge Aftenposten tidligere år.

Dette var i sammenheng ved at Russland angivelig hadde en hemmelig plan for å undergrave Moldova. Det var John Kirby, pressetalsmann i Det hvite hus, som kom med kunngjøringen om at amerikansk etterretning kunne konkludere med at Kreml planla å velte et annet europeisk demokrati.

– Russiske aktører, enkelte av dem med bånd til russisk etterretning, planlegger å iscenesette protester i Moldova for å bygge opp til et fabrikkert opprør mot den moldovske regjeringen, erklærte Kirby.

